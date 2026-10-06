Altın rekorla eridi ama Ortadoğu yeni zirveleri tetikleyebilir

Güçlenen dolar ve 24 yılın zirvesine çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tahvil getirileri altını 4.128 dolara kadar geriletti.

Ancak uzmanlar yükseliş için Ortadoğu’daki kritik gelişmeye işaret ediyor.

Küresel piyasalarda ABD dolarının güç kazanması ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki sert yükseliş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Spot altın, Türkiye saati ile (TSİ) 06:55 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek ons başına 4.128 dolar seviyesine çekildi. Gram altın ise 6.519 Türk lirası seviyesine indi.

ALTINDA ORTADOĞU TETİKLEYİCİ OLABİLİR

Capital.com'un kıdemli finans piyasası analisti Kyle Rodda, temel göstergelerin uzun vadede altını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Rodda, bir sonraki büyük katalizörün Ortadoğu'daki jeopolitik riskten kaynaklanmasının muhtemel olduğunu ifade ederken, ABD faiz beklentilerindeki önemli bir değişikliğin de altındaki yükseliş için ivme sağlayabileceğini söyledi.

TAHVİL GETİRİLERİNDE 24 YILIN ZİRVESİ KAYIPLARI ARTIRDI

Doların küresel para birimleri karşısında güçlü seyrini koruması, dolar bazlı emtiaları yatırımcılar için daha maliyetli hale getirirken; yükselen faiz oranları da getiri sunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yukarı taşıyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 10 ve 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri, borçlanma piyasasındaki zayıflığın etkisiyle Pazartesi günü son 24 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Ancak, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz artışına gitme ihtimalinin zayıflaması, değerli metaldeki sert düşüşlerin önüne geçen temel faktör oldu.

Uzmanlar, altın fiyatlarında yeni bir yukarı yönlü ivme için Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelerin veya Fed'in faiz politikasındaki olası kırılmaların belirleyici birer katalizör olacağını ifade etti.

ORTADOĞU’DA KRİTİK GELİŞME

Bölgedeki jeopolitik hareketlilik sürerken, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, stratejik Bab el-Mandeb Boğazı çevresinden Mocha kentine kadar uzanan kıyı şeridinde kontrolü yeniden sağladı. Gerçekleştirilen operasyonlarla İran destekli Husiler, geçen ay ele geçirdikleri kritik noktaların büyük bölümünden çıkarıldı.

ABD HİZMET SEKTÖRÜNDE ENFLASYONİST BASKI ALARMLARI

Öte yandan ABD ekonomisine ilişkin açıklanan son veriler, hizmet sektöründe büyümenin Eylül ayında yavaşladığını gösterdi.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) verilerine göre, güçlü iç talebin tedarik zincirlerini zorlaması sebebiyle hizmet sektöründeki girdi maliyetleri son dört yıldan uzun sürenin en hızlı artışını kaydetti. Sektördeki bu maliyet artışı, ABD'de enflasyonist baskıların 2027 yılına kadar yüksek kalabileceğine dair endişeleri artırdı.