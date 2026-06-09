Altın neden yükselmiyor? Piyasa sessiz sakin kararı bekliyor

Küresel finans piyasalarında altın fiyatları, İsrail ile İran arasında varılan ve kırılgan yapıya sahip olan ateşkes adımının ardından yatay bir grafik sergiliyor. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, ABD enflasyon istatistikleri ile Fed'in para politikası rotasına kilitlenmiş durumda.

Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı, yüzde 0,1 oranında sınırlı bir yükseliş kaydederek 4.333,91 dolardan alıcı buldu. Değerli metal, bundan önceki işlem gününde son iki ayın en düşük seviyelerini görmüştü. ABD'de ağustos vadeli altın kontratlarında ise yüzde 0,1'lik bir gerileme yaşandı ve fiyatlar 4.358,80 dolara indi.

GEÇİCİ UZLAŞI RAHATLATTI AMA ENDİŞE BİTMEDİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, kıymetli madendeki hareket alanının daraldığına dikkat çekti. Waterer, tasarruf sahipleri ile yatırımcıların İsrail-İran arasındaki ateşkesin ne kadar kalıcı olacağı yönünde temkinli ve şüpheci bir duruş sergilediğini dile getirdi.

Analist Waterer, piyasalardaki duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Piyasalar bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verileri öncesinde bekle-gör pozisyonunda. Bu veriler Fed'in para politikası görünümünü şekillendirecek"

İran ile İsrail, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan çağrıların neticesinde pazartesi günü askeri operasyonları karşılıklı olarak askıya aldıklarını duyurmuştu. Buna karşın Tahran yönetimi, İsrail ordusunun Lübnan coğrafyasındaki Hizbullah unsurlarına yönelik hava ve kara hamlelerini sürdürmesi durumunda, çatışma ortamının tekrar alevlenebileceği yönünde net bir ikazda bulundu.

DEV BANKADAN FAİZLERİN SABİT KALACAĞI ÖNGÖRÜSÜ

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, ABD ekonomisinde gözlenen güçlü büyüme verileri ile istihdam piyasasındaki olumlu seyri öne sürerek dikkat çeken bir tahminde bulundu. Banka, Fed’in politika faizini 2026 senesinin tamamı boyunca mevcut yüksek seviyelerinde sabit tutacağını, faiz indirim süreçlerinin ise ancak 2027 takvim yılında başlayabileceğini ileri sürdü. Bu projeksiyon, küresel piyasalarda sıkı para politikası baskısının uzun süre daha devam edeceğini ortaya koyuyor.

PİYASALARDA FAİZ ARTIRIMI FİYATLANIYOR

CME FedWatch tarafından paylaşılan anlık verilere göre, piyasa oyuncuları Fed’in aralık ayına kadar olan süreçte yeni bir faiz artışına gitme olasılığını yüzde 70’in üzerindeki bir oranla fiyatlandırıyor.

Ekonomi yönetimleri ve tüketicilerin gözü şimdi çarşamba günü ilan edilecek olan mayıs dönemi ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi. Söz konusu enflasyon verisinin, merkez bankasının gelecek dönemde izleyeceği sıkılaştırma adımlarına dair belirleyici sinyaller sunması bekleniyor.

YIL SONUNDA 5 BİN 500 DOLAR TAHMİNİ

Analist Tim Waterer, dünya genelindeki merkez bankalarının fiziki altın alım talebinin bu kararlılıkla sürmesi halinde, ons altının sene sonuna kadar 5.500 dolar baremine ulaşabileceğini iddia etti.

Fakat Waterer’ın dikkat çektiği bu yükseliş senaryosunun hayata geçebilmesi için petrol fiyatlamalarının, tahvil getirilerinin ve küresel dolar endeksinin aşağı yönlü bir trend izlemesi şart koşuluyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE KIRMIZI EKRAN

Emtia piyasasındaki diğer değerli madenlerde de hareketlilik sürdü.

Spot gümüşün fiyatı yüzde 0,5 değer kaybıyla 67,85 dolara çekilirken, platin yüzde 0,1'lik düşüşle 1.752,45 dolardan işlem gördü. Paladyum ise diğer metallerden pozitif ayrışarak yüzde 1 oranında artışla 1.216,42 dolar seviyesine tırmandı.