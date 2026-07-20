Altın ne zaman yükselir? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı

Küresel piyasalardaki çalkantılar ve jeopolitik gerilimler, milyonlarca kişinin cebini doğrudan vuracak yeni bir kriz dalgasının habercisi. Altın fiyatlarında aşağı yönlü riskler sürerken, petrol ve buğday fiyatlarındaki tırmanış endişeleri arttırıyor.

Ortadoğu eksenli jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalardaki sarsıntılar; borsa, faiz ve emtia piyasalarında kritik eşiklerin test edilmesine yol açıyor.

CNBC-e 'ye konuşan One Portföy Fon Yöneticisi Cenk Akyoldaş, emtia fiyatlarındaki kırılmaları ve piyasalardaki güncel durumu detaylı verilerle değerlendirdi.

ALTINDA 4.150 DOLAR EŞİĞİ AŞILAMAZSA DÜŞÜŞ SÜRECEK

Altın piyasasında beş haftadır 4.000 dolar seviyesinin altının test edildiğini ve sonrasında yeniden bu seviyenin üzerine çıkıldığını belirten Akyoldaş, yukarı yönlü hareketlerde özellikle 4.076 dolar bandında yer alan 5 haftalık ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirilemediğine vurgu yaptı.

Sekiz ve 22 haftalık ortalamaların sırasıyla 4.134 ve 4.163 dolar seviyelerinde biriktiğini kaydeden Akyoldaş, altındaki bu sarmaldan çıkılabilmesi ve genel eğilimin değişebilmesi için 4.150 dolar bandının yukarı yönlü kırılması gerektiğini aktardı. Son 4-5 haftalık periyotta bir taban oluşturma çabası izlendiğini ancak 4.100-4.150 bandı aşılamadığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam edeceğini bildirdi.

Bu baskının sürmesi durumunda 3.760 dolarda bulunan 100 haftalık ortalamanın ana destek noktası olarak izlenmesi gerektiğini söyleyen uzman isim, tıpkı petrolde olduğu gibi altının da 100 haftalık ortalama bölgesinin altında kısa vadede alım fırsatı sunabileceğini kaydetti.

Daha alt kademelerde yer alan 2.188 ve 2.506 dolar seviyelerinin çok uzun vadeli destekler olduğuna dikkat çekildi. Fiyatların bu noktalara inebilmesi için devasa bir likidite krizinin patlak vermesi ve altın stoklarının realize edilmesi gerektiği, kısa vadede böyle bir senaryonun öngörülmediği ifade edildi.

BRENT PETROLDE 92 DOLAR DİRENCİ VE TCMB'YE ETKİSİ

Brent petrol cephesindeki yükseliş ivmesini de değerlendiren Akyoldaş, 70 dolar seviyelerinin aşırı satım bölgesi olduğunu ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle fiyatların 90 dolar sınırını zorladığını ifade etti. Teknik açıdan 92 dolar seviyesinin çok kritik bir direnç olduğunu belirten Akyoldaş, süreci şu ifadelerle açıkladı:

"92 doların üzerindeki kalıcı fiyatlamalar, ancak karada veya stratejik noktalarda operasyonların başlamasıyla yani tansiyonun bir üst seviyeye tırmanmasıyla mümkündür. Normal koşullarda fiyatın 78 ile 88 dolar aralığına sıkışmasını bekliyoruz."

Petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareketin, Türkiye Merkez Bankası (TCMB) üzerindeki faiz indirimi beklentisi baskısını geçici olarak hafiflettiği vurgulandı. Akyoldaş, Merkez Bankası'nın duruşuna ilişkin ise şunları söyledi:

"Eğer piyasa faiz indirimi veya koridorda yumuşama beklerken petrolde bu sıçrama yaşansaydı, TCMB ters ayakta yakalanabilirdi. Mevcut konjonktürde Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu koruması bekleniyor. 78 doların altında kalıcı fiyatlamalar görmediğimiz sürece erken bir faiz adımı sıkıntılı olabilir."

BUĞDAY FİYATLARI 950 SEVİYESİNE TIRMANABİLİR

Küresel enflasyon dalgasını tetikleyecek temel iki unsurdan birinin enerji, diğerinin ise gıda fiyatları olduğunu anımsatan Akyoldaş, tarım emtialarında uzun zamandır süregelen sakinliğin bozulduğuna dikkat çekti. Ukrayna-Rusya savaşındaki güncel gelişmeler, Azak Denizi ve Kerç Boğazı hattındaki sevkiyat aksamaları, Fransa'da yaşanan kuraklık ile ABD ve Avustralya'daki rekolte düşüşlerinin buğday fiyatlarını yukarı taşıdığı belirtildi.

Buğday piyasasında 720-730 cent bölgesinin kritik bir direnç hattı olduğu aktarılırken; El Niño hava olayının etkileri ve jeopolitik risklerin sürmesi halinde ilerleyen aylarda buğday fiyatlarının 950 dolar/cent seviyelerine kadar çıkabileceği yönünde uyarı yapıldı.

BORSADA 13.800 PUAN DESTEĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinin yeni haftaya zayıf bir eğilimle ve 14.000 puanın altında başladığını bildiren Akyoldaş, endeksin teknik anlamda son derece kritik bölgelerde işlem gördüğünü kaydetti. Analizini şu sözlerle detaylandırdı:

"Günlük grafikte 100 günlük ortalama olan 13.800 seviyesi, haftalıkta ise 22 haftalık ortalamaya denk gelen 13.780 bölgesi ana desteğimizdir. 13.800 seviyesini asla kaybetmememiz gerekiyor. Eğer bu seviyenin altına sarkma ve kalıcılık olursa piyasadaki iyimser beklentileri ertelemek gerekir. Ancak mevcut yapıda bu destek bölgesinin endeksi taşıma potansiyeli yüksek."