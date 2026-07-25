Altın için kritik seviyeyi açıkladılar

Haftanın son işlem gününde Brent petrol fiyatlarının 100 dolar sınırının üzerinden aşağı yönlü hareket etmesiyle birlikte altının ons fiyatında kısıtlı bir yükseliş kaydedildi. Spot altın, yüzde 0,1'e yakın bir değer artışıyla 4.052,93 dolar seviyesine ulaşırken, haftalık kazanç oranı yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Yurt içinde ise gram altın, yüzde 0,2 oranında bir yükseliş sergileyerek 6.168 liraya tırmandı.

FED TOPLANTISI ÖNCESİ TEMKİNLİ BEKLEYİŞ

Küresel piyasaların ana gündem maddesini, önümüzdeki hafta yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı oluşturuyor. Toplantı neticesinde Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Buna karşın, CME FedWatch verileri incelendiğinde yatırımcıların eylül ayında olası bir faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 82 oranında fiyatladığı görülüyor.

Bağımsız kıymetli metaller yatırımcısı Tai Wong konuya ilişkin değerlendirmesinde, artan tahvil faizlerine rağmen altın ve gümüşün sırasıyla 3.950 dolar ile 55 dolar seviyelerinde kendilerine bir taban oluşturduğunu ifade etti. Wong, piyasadaki olası senaryolara dair, "Fed'in gelecek hafta faiz artırmaması halinde altın yeniden yukarı yönlü hareket edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER VE ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Önceki gün, İran destekli Husilerin Kızıldeniz üzerinde seyreden iki Suudi petrol tankerini hedef aldıklarını duyurmasıyla, Brent petrol fiyatları yüzde 7'den fazla artış göstermiş ve mayıs ayından bu yana ilk defa 100 doların üzerinde kapanış gerçekleştirmişti. Ancak cuma günkü işlemlerde petrol fiyatları yüzde 4 civarında bir gerileme yaşadı.

İran savaşının ardından, şubat ayının sonundan bugüne kadar altının yaklaşık yüzde 23 oranında değer kaybettiği biliniyor. Piyasadaki yatırımcılar, savaş ortamının enflasyonu yüksek tutabileceği ve bu durumun da faizlerin uzun bir süre yüksek seviyelerde seyretmesine yol açabileceği endişesiyle altın üzerindeki baskının devam ettiğini belirtiyor. Normal şartlarda enflasyona karşı bir korunma aracı şeklinde değerlendirilen altın, faiz getirisi sağlamayan bir varlık olduğu için faiz oranlarının arttığı süreçlerde baskı altında kalabiliyor.

ING ANALİSTLERİ: 4.000 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DESTEK

ING bünyesindeki analistler, son günlerde altın fiyatlarında görülen toparlanmanın temelinde dipten gelen alımların ve kısa pozisyonların kapatılmasının yattığını kaydetti.

Yükselen tahvil getirileri ile yüksek seyreden petrol fiyatlarının, altındaki bu toparlanma eğilimini kısıtlayabileceğine dikkat çeken analistler, kısa vadede piyasaların takip etmesi gereken en mühim seviyenin 4.000 dolar olduğunu bildirdiler.