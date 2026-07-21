Altın için çıldırtan tahmin geldi: Kaçınılmaz sonucu açıkladı

Sprott Stratejisti Paul Wong, altının teknik göstergelere göre aşırı satış bölgesine girdiğini belirterek eylül öncesi dip seviyesinin görülebileceğini söyledi. Wong, artan kamu borçları ve para birimlerinin değer kaybının uzun vadede altını yeni tarihi zirvelere taşıyacağını savundu.

ALTIN İÇİN ÇILDIRTAN TAHMİN GELDİ

Sprott Inc. Yönetici Ortağı ve Piyasa Stratejisti Paul Wong, altın piyasasında son dönemde yaşanan sert geri çekilmenin büyük ölçüde tamamlanmış olabileceğini belirtti. Kitco News'e konuşan Wong, altının eylül ayından önce döngüsel dip seviyesini oluşturabileceğini ifade etti.

Wong, altının geçmişte 200 günlük hareketli ortalamasının yaklaşık yüzde 90'ına gerilediğinde güçlü destek bulduğunu, mevcut düşüşün ise bu seviyenin de ötesine geçtiğini söyledi.

Teknik göstergelerin neredeyse tamamının altının "-2 ile -3 standart sapma" seviyesinde aşırı satım bölgesine işaret ettiğini belirten Wong, satış baskısının zayıfladığını ve yatırımcılar için alım fırsatlarının oluşabileceğini dile getirdi.

YENİ YÜKSELİŞ İÇİN KRİTİK GELİŞME BEKLENİYOR

Wong'a göre altının yeniden güçlü yükseliş trendine girebilmesi için piyasayı harekete geçirecek yeni bir katalizöre ihtiyaç var.

Jackson Hole toplantısı, Orta Doğu'da yaşanabilecek yeni jeopolitik gelişmeler veya tahvil piyasasında oluşabilecek sert hareketlerin altın fiyatlarında yeni yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini belirten Wong, altının tarihsel olarak ağustos ayında mevsimsel dip oluşturduğunu hatırlattı.

GÖZLER TAHVİL PİYASASINDA OLACAK

Önümüzdeki dönemde piyasaların en kritik cephesinin tahvil piyasası olacağını söyleyen Wong, ABD, Almanya ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkede tahvil faizlerinin yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

Fed'in enflasyonla mücadelede izleyeceği politikaların tahvil piyasaları açısından belirleyici olacağını ifade eden Wong, artan borçlanma maliyetlerinin küresel ekonomide önemli bir risk oluşturduğunu kaydetti.

KAÇINILMAZ SONUCU AÇIKLADI

ABD'nin kamu borcunun yaklaşık 39,5 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan Wong, hükümetlerin artan borç yükünü finanse edebilmek için uzun vadede para birimlerinin değerini düşürmek zorunda kalacağını savundu.

Borçların büyümesi, bütçe açıklarının artması ve tahvil faizlerindeki yükselişin mevcut sistem üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Wong, altının uzun vadeli yükselişinin temel nedeninin itibari para birimlerinin satın alma gücündeki aşınma olacağını söyledi.

Wong, "Borçlar artıyor, bütçe açıkları büyüyor, tahvil faizleri yükseliyor. Sonunda sistem bir tercih yapmak zorunda kalacak. Tahvil piyasasını ayakta tutmanın yolu para birimlerinin değerini düşürmekten geçiyor. Altın için uzun vadeli temel hikâye de tam olarak bu." değerlendirmesinde bulundu.