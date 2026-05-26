Altın Hürmüz'de tıkandı! Savaş haberi ortalığı salladı

Küresel finans piyasalarında dün ABD ile İran'ın uzlaşmaya yaklaştığı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağı yönündeki iyimserlikle başlayan rüzgar, bugün gelen şok askeri operasyon haberiyle tersine döndü.

Doha'da diplomatik barış görüşmeleri sürerken ABD ordusunun İran hedeflerini yeniden bombalaması, petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikledi. Enerji maliyetlerindeki bu ani sıçrama, dünya genelinde enflasyonun yeniden patlayacağı ve merkez bankalarının faizleri çok daha uzun süre yüksek tutacağı endişelerini körükleyerek faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde sert bir satış baskısı yarattı.

SAVAŞIN ORTASINDA DİPLOMASİYE BOMBA DÜŞTÜ

Piyasalardaki bu ani yön değişiminin arkasında, Ortadoğu'daki kritik bir askeri hamle yer aldı. İran’ın baş müzakerecisi ve Dışişleri Bakanı’nın, üç aydır devam eden savaşı tamamen sona erdirebilecek olası bir barış anlaşmasını masaya yatırmak üzere Katar Başbakanı ile Doha’da bir araya geldiği saatlerde, ABD güçlerinin İran’ın güneyinde bazı stratejik hedeflere yönelik yeni hava saldırıları düzenlediği açıklandı.

Washington yönetimi, bölgede deniz hatlarına mayın döşemeye çalışan tekneler ile füze fırlatma noktalarının vurulduğunu, bu operasyonların tamamen “savunma amaçlı” olduğunu duyurdu. Anlaşma umutlarının sürdüğü sırada gelen bu sıcak çatışma haberi, Brent petrol vadeli işlemlerinin Asya seansında yaklaşık yüzde 2 birden yükselmesine neden oldu ve enerji arz güvenliğine yönelik korkuları yeniden en üst seviyeye çıkardı.

ONS ALTIN 4 BİN 542 DOLARA GERİLEDİ

Yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyonu besleyeceği ve bu durumun Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarını faizleri indirmek bir yana, daha da artırmaya zorlayacağı beklentisi altını vurdu.

Altın geleneksel olarak enflasyonist dönemlerde bir korunma aracı olarak öne çıksa da yüksek faiz ortamının alternatif getiri maliyetini artırması nedeniyle sarı metalden nakit çıkışı hızlandı. Bu gelişmelerin ışığında spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4.542,20 dolara kadar gerilerken, ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 yükselişle 4.542,80 dolardan işlem gördü. CME Group FedWatch verilerine göre, para piyasalarındaki yatırımcılar Fed'in yıl sonuna kadar yeni bir faiz artırımı yapma ihtimalini yüzde 56 gibi güçlü bir oranla fiyatlamaya devam ediyor.

"PETROL AKIŞINDA HIZLI BİR NORMALLEŞME ARTIK ZOR"

Uluslararası piyasa uzmanları, jeopolitik krizin sadece askeri söylemlerden ibaret olmadığını, reel altyapı hasarlarının ekonomik faturasının kalıcı olacağını vurguluyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, ABD ile İran arasında diplomatik bir uzlaşı sağlansa bile, Ortadoğu’daki enerji altyapısında son aylarda oluşan fiziki hasarın piyasaları baskılamayı sürdüreceğini belirtti. Wong, bölgedeki petrol üretim ve dolum tesislerinde meydana gelen tahribatın, küresel petrol akışının kısa sürede savaş öncesindeki normal seviyelerine dönmesini oldukça zorlaştıracağını, bu durumun da yapısal olarak yüksek enerji maliyetlerini ve dolayısıyla küresel enflasyonu tetikte tutacağını ifade etti.

SATIŞ DALGASI TÜM DEĞERLİ METALLERİ VURDU

Ortadoğu'dan gelen yeni çatışma haberlerinin ardından emtia piyasasındaki satış baskısı yalnızca altınla sınırlı kalmadı; sanayi ve yatırım aracı olarak kullanılan diğer değerli metaller de payını aldı.

Spot gümüş fiyatları yüzde 1,6 oranında sert bir kayıpla 76,84 dolara kadar çekilirken, platin yüzde 0,8 azalarak 1.952,56 dolara indi. Paladyum ise küresel tedarik endişelerine rağmen faiz baskısına yenik düşerek yüzde 1,2 düşüşle 1.381,27 dolardan işlem gördü.

Yurt içinde ise 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde bugün yarım gün işlem gerçekleştirecek olan Borsa İstanbul ve döviz piyasalarının, küresel emtia pazarındaki bu yeni jeopolitik şok dalgasını yakından takip edeceği belirtiliyor.