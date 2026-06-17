Altın fiyatlarında fırtına dinmedi: Ünlü bankadan çarpıcı değerlendirme

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar piyasayı yakından takip eden vatandaşları endişelendirse de altın halen birçok vatandaş tarafından halen güvenli liman olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda Danimarka merkezli Saxo Bank’tan dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Saxo Bank, altının teknik görünümüne yönelik değerlendirmesinde, yıl başından bu yana fiyat hareketlerinin genel olarak yatay seyrettiğinin altını çizerek, ocak ayında görülen zirve seviyelerin ardından yüzde 23 oranında geri çekilme yaşandığını bildirdi.

Banka, satış baskısının güçlü görünmesine karşın bu hareketin uzun vadeli yükseliş trendi içinde teknik açıdan hâlâ sınırlı bir düzeltme olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

TEMEL TALEP GÜÇLÜ KALMAYI SÜRDÜRECEK

Ünlü bankanın yaptığı değerlendirmeye göre, 2022 yılında görülen dip seviyeden 2026 yılında kaydedilen zirveye kadar gerçekleşen yükseliş dikkate alındığında altın, bu hareketin sadece yüzde 38,2'lik bölümünü geri verdi.

Banka, fiyatların 4.100 dolar seviyesinin altında destek bulmasının, kaldıraçlı yatırımcılardan gelen yoğun satışlara rağmen temel talebin güçlü kalmayı sürdüreceğine yönelik bir işaret olduğunu da vurguladı.

Yapılan değerlendirme kapsamında altın fiyatları açısından en önemli teknik engelin yaklaşık 4.458 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama olduğunu belirtildi.

Saxo Bank, son düşüşün ardından söz konusu seviyenin direnç konumuna geçtiğin belirterek, altın fiyatlarının bu seviyenin üzerine kalıcı şekilde yükselmesinin düzeltme sürecinin büyük ölçüde sona erdiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirebileceğini kaydetti.