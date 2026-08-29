Altın fiyatları çok sert çakıldı! Bu sözler yatırımcıya soğuk duş oldu

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyon ve faiz mesajlarının ardından altın ve gümüşte satışlar hızlandı. Ons altın yüzde 3’ü aşan kayıpla 4 bin 454 dolara, gram altın ise 6 bin 908 liraya geriledi.

Ağustos ayı boyunca yükseliş eğiliminde olan altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının ardından sert düştü. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi de değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda konuşan Warsh, son verilerin enflasyonun temel eğiliminde kalıcı bir iyileşmeye işaret etmediğini söyledi. Enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında yeni adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi.

“FİYAT İSTİKRARINDAKİ RAKAMLAR KAYGI VERİCİ”

Warsh, ABD iş gücü piyasasının tam istihdamla uyumlu bir görünüm sergilediğini belirtti. Buna karşılık fiyat istikrarına ilişkin göstergelerin daha fazla endişe yarattığını vurguladı.

Temmuz ayında yıllık yüzde 3,7 olarak açıklanan kişisel tüketim harcamaları verisi de enflasyon kaygılarını artırdı. Warsh, yaz aylarında gelen PCE ve tüketici enflasyonu verilerinin beklentilerden iyi olmasına rağmen kalıcı bir iyileşmeden söz etmek için henüz erken olduğunu söyledi.

ALTINDAKİ KAYIP YÜZDE 3’Ü AŞTI

Konuşmanın ilk etkisiyle ons altın 4 bin 544 dolara, gram altın ise yüzde 0,6 kayıpla 7 bin 76 liraya indi. Satışların derinleşmesiyle ons altındaki günlük düşüş yüzde 3,2’yi buldu ve fiyat 4 bin 454 dolar seviyesine kadar geriledi.

Altın vadeli işlemleri de yüzde 3,4 değer kaybederek 4 bin 506,66 dolara indi. Haftalık kayıp spot altında yüzde 3,2’ye, vadeli işlemlerde ise yüzde 3,8’e ulaştı.

Gümüşün ons fiyatı da ilk işlemlerde 68,90 dolara geriledi. Satışların hızlanmasıyla günlük kayıp yüzde 4,2’ye çıktı ve gümüş 66,3 dolar seviyesine indi.

EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Warsh’ın açıklamaları, piyasalarda eylül ayında faiz artırımı yapılabileceği beklentisini güçlendirdi. CME FedWatch verilerine göre Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı bir gün içinde yaklaşık yüzde 35’ten yüzde 57’nin üzerine çıktı.

Faizlerin ve tahvil getirilerinin yükselmesi, düzenli getiri sağlamayan altının yatırımcı açısından alternatif maliyetini artırıyor. Bu nedenle sıkı para politikası beklentileri, altın fiyatlarını baskılayan temel unsurlardan biri olarak görülüyor.

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ

Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilere duyarlı olan ABD’nin 2 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 12,8 baz puan artarak yüzde 4,36’ya çıktı. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,728’e, 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5,2129’a yükseldi.

Doların haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 değer kazanması da altındaki satışları hızlandırdı. Doların güçlenmesi, diğer para birimleriyle altın alan yatırımcıların maliyetini artırıyor.

GEÇEN HAFTAKİ YÜKSELİŞ TERSİNE DÖNDÜ

Altın, önceki hafta ABD’nin kamu borcunun 40 trilyon doları aşması ve tahvil piyasasındaki sert satışların etkisiyle yükselmişti. Kamu maliyesine yönelik kaygılar, yatırımcıların altın ve kripto para gibi alternatif varlıklara yönelmesini sağlamıştı.

Fed’den gelen son sıkılaşma mesajları ise bu görünümü değiştirdi. Para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği beklentisiyle altındaki yükseliş yerini sert düşüşe bıraktı.

GRAM ALTIN 6 BİN 908 LİRAYA GERİLEDİ

İç piyasada gram altının satış fiyatı yüzde 3,01 düşüşle 6 bin 908,74 liraya indi. Günün ilk saatlerinde kaydedilen satış fiyatları şöyle sıralandı:

Gram altın: 6 bin 908,74 lira

Çeyrek altın: 11 bin 269 lira

Yarım altın: 22 bin 532 lira

Tam altın: 46 bin 66,77 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 899 lira

Gremse altın: 115 bin 520,19 lira

22 ayar bilezik gramı: 6 bin 290,74 lira

Ons altın: 4 bin 455,06 dolar

Kilogram altın: 142 bin 509 dolar

Kilogram altın: 125 bin 836 euro