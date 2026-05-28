Altın fena çakıldı! Son iki ayın dibini gördü

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarını şiddetlendirmesi sonrasında uluslararası piyasalarda güvenli liman arayışı bu kez altına değil, doğrudan dolara yöneldi.

ABD dolarının küresel ölçekte hızla değer kazanması ve enerji koridorlarındaki riskler nedeniyle petrol fiyatlarının fırlaması, piyasalarda enflasyon endişelerini tepe noktaya çıkardı. Yaşanan bu sert finansal dalgalanmanın etkisiyle spot altının ons fiyatı yüzde 1,7 oranında radikal bir düşüş kaydederek 4 bin 380 dolar seviyesine kadar geriledi.

Gün içinde 26 Mart’tan bu yana görülen en düşük seviyeyi test eden altın, yatırımcısına son iki ayın en büyük şokunu yaşattı. Aynı dakikalarda ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 kayıpla 4 bin 377 dolardan işlem gördü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK KİLİTLENDİ

Finans koridorlarında sert rüzgarlar estiren düşüş trendinin arkasında, Orta Doğu cephesinden gelen sıcak çatışma haberleri yer alıyor. ABD’li üst düzey bir askeri yetkili, Amerikan ordusunun İran topraklarında ve hava sahasında yeni ve geniş kapsamlı operasyonlar düzenlediğini resmen duyurdu.

Operasyonlarda, ABD üsleri ile stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki (Strait of Hormuz) ticari gemiler için doğrudan tehdit oluşturduğu değerlendirilen İran askeri hedeflerinin vurulduğu açıklandı. Bu operasyonların, Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin yeniden açılmasına yönelik İran kaynaklı "anlaşma sağlandı" iddialarını kesin bir dille reddetmesinin hemen ardından gelmesi, diplomatik çözüm umutlarına ağır bir darbe vurdu.

PETROL FİYATLARI FAİZ BASKISINI VE ENFLASYON RİSKİNİ KÖRÜKLEDİ

ABD'nin bu hamlesine İran kanadından gecikmeksizin misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları, bölgedeki bir ABD hava üssünü doğrudan füzelerle hedef aldıklarını açıklayınca petrol piyasası adeta alev aldı. Enerji arzına yönelik endişelerin tavan yapmasıyla Brent petrol fiyatları tek bir günde yüzde 3’ün üzerinde sert bir artış gösterdi. Ekonomi uzmanları, yükselen petrol fiyatlarının küresel çapta enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve bu durumun merkez bankalarını faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayacağı uyarısında bulunuyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma (hedge) aracı olarak kabul görse de, faizlerin yüksek kalacağı bir makroekonomik ortam, faiz getirisi olmayan kıymetli metallerin cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde ağır bir baskı yaratıyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Değerli metaller üzerindeki en büyük darbe ise ABD Merkez Bankası (Fed) kanadından geldi. Fed Kurulu Üyesi Lisa Cook, mevcut şartlar altında kısa vadeli faizlerin sabit tutulması gerektiğini savunsa da, gümrük tarifeleri, küresel İran savaşı ve yapay zeka yatırımlarındaki agresif artışın fiyat istikrarını bozması halinde "gerekirse yeniden faiz artırırız" mesajını verdi.

Bu şahin tondaki açıklama, dolar endeksini son bir haftanın en yüksek seviyesine taşırken, dolar bazlı fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yabancı yatırımcılar için çok daha pahalı hale getirdi. Emtia yatırımcıları şimdi para politikasının geleceğini şekillendirecek olan ve gün içinde açıklanması beklenen, Fed’in en hassas olduğu nisan ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine kilitlendi.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE ALTINLA BİRLİKTE ERİDİ

Küresel piyasalarda hakim olan bu yoğun satış baskısı, değerli metaller piyasasının diğer aktörlerini de derinden sarstı. Gelişmelerin ardından spot gümüş fiyatları yüzde 3 oranında sert bir kayıpla 72,37 dolara kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesine indi.

Sanayi üretiminin öncü metallerinden platin yüzde 1,4 değer kaybıyla 1.890 dolara gerilerken, paladyum ise yüzde 1,9’luk bir düşüş grafiği çizerek 1.364 dolardan alıcı buldu ve emtia piyasasındaki genel kan kaybını tescilledi.