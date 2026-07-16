Altın endişeyle düştü! Fed Başkanı Warsh'ın enflasyon sözleri yetti

Enerji fiyatlarında yaşanan tırmanış ve yüksek enflasyonla mücadele sinyalleri altın piyasasında ibreyi aşağı çevirdi. Güncel rakamlara göre ons altın yüzde 0,6 oranında değer kaybederek 4.031 dolar seviyesine indi. İç piyasada gram altın da aynı oranda, yüzde 0,6 düşüş yaşayarak 6.092 TL üzerinden işlem görmeye başladı.

Gümüş piyasasında kayıp yüzde 1,2 olarak ölçülürken, gümüşün fiyatı 57,07 dolar bandına geriledi. Serbest piyasada çeyrek altın ise 10 bin 10 TL'den alıcı buluyor.

ENERJİ KRİZİ VE KÜRESEL GERİLİM FİYATLARI BASKILIYOR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin İran'a karşı Hürmüz Boğazı'nı yeniden abluka altına aldığını duyurması ve ardından İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan bazı hedeflere saldırılar düzenlemesi küresel piyasaları hareketlendirdi. Yaşanan bu siyasi ve askerî gelişmeler, dünya genelinde enerji ile nakliyat maliyetlerinin hızla yükselmesine zemin hazırladı.

FED BAŞKANI WARSH'TAN ENFLASYON UYARISI

ABD'de yayımlanan son enflasyon istatistikleri beklentilerin altında kalmış olsa da, piyasa uzmanları bölgedeki güncel çatışmaların ekonomik verilere henüz tam olarak yansımadığının altını çiziyor. Artan enerji faturalarının yeni bir enflasyonist baskı ortamı yaratmasından endişe ediliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, yaptığı son açıklamalarda yüksek enflasyona müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

Fed yöneticileri de enflasyon oranının hedeflenen yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyretmesi durumunda, kurumun olası bir faiz artırımına gidebileceğinin sinyallerini verdi. Uzmanlar da oluşan bu baskı ortamında Fed'in yıl bitmeden faiz oranlarını artırabileceği yönündeki beklentilerini güçlendirdi. Faiz getirisinden yoksun olan altın, bu tür yüksek faiz iklimlerinde yatırımcılar açısından cazibesini kaybediyor.