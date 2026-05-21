Altın düşüşte gözler Ortadoğu'da: Agresif alımlardan kaçınıyorlar

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik artan iyimserlik, enflasyon ve yüksek faiz endişelerini gölgede bıraktı. Savaş riskinin azalmasıyla birlikte jeopolitik gerilimlerden beslenen "güvenli liman" talebi zayıfladı ve altın fiyatları perşembe gününe yatay-negatif bir seyirle başladı.

ONS ALTIN TARİHİ ZİRVELERDEN GERİ ÇEKİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen müzakerelerin “son aşamalarına” gelindiği yönündeki açıklamaları piyasalardaki risk algısını hızla düşürdü. Hafta içinde sert dalgalanmalar yaşayan spot altının ons fiyatı, perşembe günü yüzde 0,2 düşüşle 4.534,69 dolara geriledi. ABD vadeli altın kontratlarında haziran teslimleri ise 4.536,70 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Piyasa analistleri, şubat ayı sonunda patlak veren ABD-İran savaşı sonrası altının ons fiyatında toplam değer kaybının yüzde 14'ü aştığını hatırlatıyor. Trump'ın anlaşma masasını işaret etmesi, stratejik Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılacağı beklentisiyle petrol fiyatlarını düşürürken, bu durum küresel enflasyon korkularını hafifleterek altına olan ihtiyacı azalttı.

KELVIN WONG: BARIŞ SÖYLEMLERİ RİSK İŞTAHINI DESTEKLEDİ

Altın fiyatlarının yukarı yönlü tepki vermesini engelleyen bir diğer önemli unsur ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yüzde 0,3'lük yükseliş oldu. Faiz getirisi sunmayan bir varlık olan altın, tahvil faizlerindeki orta vadeli yükseliş trendi nedeniyle kurumsal yatırımcılar nezdinde cazibesini sınırlı ölçüde koruyor.

Gelişmeleri değerlendiren OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Trump’ın açıklamalarının piyasalardaki risk algısını azalttığını belirterek, “ABD ve İran’ın bir barış anlaşmasının son aşamalarına yaklaştığı yönündeki söylemler risk iştahını destekledi” dedi. Mart ayından bu yana tahvil faizlerinde yükseliş trendinin sürdüğünü hatırlatan Wong, altın yatırımcılarının agresif alımlardan kaçındığını ifade etti.

FED BASKISI SÜRÜYOR: KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Emtia piyasası üzerinde sadece jeopolitik gelişmeler değil, Fed’in nisan ayı toplantı tutanaklarında yer alan sert mesajlar da baskı oluşturuyor. Enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması halinde yeni faiz artışlarının masaya gelebileceği uyarısı, aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı ihtimalini yüzde 39 seviyesine tırmandırdı.

Kısa vadede altın fiyatlarında zayıf görünümün sürebileceğini öngören Analist Kelvin Wong, ons altında 4.645 dolar seviyesinin güçlü bir direnç, 4.456 dolar seviyesinin ise kritik bir destek olarak takip edileceğini vurguladı.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE GERİLEDİ

Altındaki geri çekilme ve zayıflayan güvenli liman talebi, emtia piyasasındaki diğer değerli metallere de satış getirdi:

Spot Gümüş: %0,8 düşüşle 75,40 dolara geriledi.

Platin: %0,7 kayıpla 1.936,10 dolara indi.

Paladyum: %0,4 azalışla 1.365,12 dolardan işlem gördü.