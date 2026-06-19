Altın düşecek mi? Yoksa tüm sınırları yıkıp geçecek mi? Alacakları da satacakları da uyardı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki gerilimi sonlandırmak amacıyla İsviçre'de yapılması planlanan ateşkes zirvesinin iptal edilmesi, emtia piyasalarında deprem etkisi yarattı. ABD Merkez Bankası (Fed) kanadından yükselen şahin açıklamalar da bu sert gerilemeyi hızlandırdı.

İSVİÇRE ZİRVESİ ERTELENDİ, BRENT PETROL 80 DOLARIN ALTINDA

ABD Başkanı Trump'ın, İran ile aralarındaki anlaşmazlığı bitirecek bir mutabakata vardıklarını duyurmasının ardından, 14 maddeden oluşan ateşkes anlaşmasının bugün resmen imzalanması bekleniyordu. Fakat imza süreci için İsviçre'ye uçması planlanan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance seyahatini erteledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da ABD ve İran heyetlerinin bugün bir araya gelmeyeceğini resmi olarak açıkladı.

Söz konusu gelişme, dünya petrol arzının yüzde 20'sini barındıran Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılacağına dair belirsizlikleri tırmandırırken, dolar endeksinin güç kazanmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar sınırının altına geriledi.

YENİ FED BAŞKANI'NDAN FAİZ SİNYALİ

Çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararının ardından göreve yeni gelen Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikalarına yönelik verdiği sert mesajlar altının cazibesini kırdı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, çatışmaların körüklediği enerji fiyatlarının yarattığı enflasyonist etkinin yakından izleneceği vurgulandı. Piyasada Fed'in faiz artırımına yönelik bir hamle yapma ihtimalinin yükseldiği belirtiliyor. Getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında güç kaybediyor. Diğer taraftan, küresel finans kuruluşu Goldman Sachs, altının yıl sonu ons fiyatı tahminini 4900 dolar olarak güncelledi.

UZMAN İSİMDEN 'AŞIRI DEĞERLENME' VE 3500 DOLAR UYARISI

Hürriyet'ten Eren Sakarya’ya konuşan Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, altında rekor seviyelerin ardından yaşanan bu sert geri çekilmenin ana sebebinin "aşırı değerlenme" olduğuna işaret etti. Fiyatlardaki gevşemeye rağmen bu sorunun henüz tamamen bitmediğini ifade eden Karayazıcı, altındaki değer kaybının bir süre daha devam edebileceğini ve olası yükselişlerin önünde ciddi bariyerler bulunduğunu vurguladı.

Piyasa uzmanı Karayazıcı'nın konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

"2025 yılını 4322 dolarda tamamlayan altın yılın ilk iki ayında 5278 dolara yükselmiş ve ocak ayı içinde 5602 doları test etmişse de bu performans kalıcı olmadı. Haziran dahil dört aydır değer kaybeden ons altın 4152 dolara geriledi. Savaşa rağmen yaşanan bu güçlü geri çekilmede en belirleyici faktör çok pahalı olmasıydı. Bu problem ortadan kalktı mı? Her ne kadar kayda değer ölçüde yumuşadıysa da fiyatın halen normal kabul edilebilecek düzeyin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Bir süre daha ben altının fiyat temelli sorununun yukarı yönde hareketleri kısıtlayıcı bir tampon olarak etkisini sürdürebileceğini, olası yükselişlerde 4500 doların aşılmasının zor, 5000 doların aşılmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Dört aydır süren düşüş hangi bölgede yerini bir dengelenmeye bırakabilir derseniz pekala 4000-4100 hattında bu gerçekleşebilir. Ancak bunu favori senaryo görmüyor, 3800 dolar civarını görece daha şanslı buluyor, 3500 doların ise pahalılık sorununu önemli ölçüde ortadan kaldıracak çok daha güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum."