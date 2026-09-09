Altın düşecek mi? Önce biri açıklanacak sonra diğeri

Çarşamba günü dolar kurunun sakin seyretmesinden güç bulan altın yukarı yöneldi. Ons altın Türkiye saati ile (TSİ) 07.30 itibarıyla yüzde 4.377 dolara yükseldi.

"HAREKETLİLİK, VERİ AÇIKLANANA KADAR HIZ KESMEDEN SÜRECEK"

Piyasada kısa vadede hem yükseliş hem de düşüş yönlü beklentiler arasında kıyasıya bir çekişme yaşanıyor. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, bu hareketliliğin ABD'nin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin açıklanacağı haftanın sonuna kadar hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

ALTIN NEDEN BÖYLE HAREKETLİ?

Peki, piyasalarda bu denli hareketliliğe ne sebep oluyor? İşte altın ve değerli metaller cephesinde yaşananların perde arkası:

Fed Baskısı: Altının en büyük rakibi yüksek faizler. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan toplantıda faiz artırma ihtimali yüzde 60 civarında fiyatlanıyor. Faizlerin yüksek olması, yatırımcısına faiz ödemeyen altını bir adım geriye itiyor.

Savaş Rüzgarları: ABD ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmalar ve OrtaDoğu'daki riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak gördüğü altına yönlendiriyor.

Enerji Maliyetleri Tetiklendi: Bölgesel savaşın petrol sevkiyatını ve enerji piyasalarını vurması, petrol fiyatlarını artırıyor. Artan enerji maliyetleri ise dünyada enflasyonun düşmesini zorlaştırarak Fed'in işini karıştırıyor.

ENFLASYON VERİLERİ ART ARDA AÇIKLANACAK

Gözler Enflasyonda: Perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), cuma günü ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak. Bu rakamlar, Fed'in bundan sonra ne yapacağını göstereceği için tüm piyasalar tarafından nefes tutularak bekleniyor.

DİĞER METALLERDE SON DURUM NE?

Peki diğer metallerde son durum ne? Altın yukarı yönlü hareket ederken, diğer değerli metaller de kendi kulvarlarında farklı sinyaller veriyor:

Gümüş: Yüzde 0,4 artışla 66 dolar seviyesine çıktı. Uzmanlar, yapay zeka altyapısı ve elektronik sektöründen gelen yoğun talep sayesinde gümüşte büyük bir satış dalgası beklenmediğini belirtiyor.

Platin: Yüzde 1 değer kazanarak 1 bin 831 dolara yükseldi.

Paladyum: Yüzde 0,3 düşüşle 1 bin 344 dolara geriledi.