Altın dibin dibini görecek: Ünlü banka tarihi fırsatı açıkladı

Küresel piyasalarda altın fiyatları Fed’in sıkı para politikası beklentileri ve güçlü doların etkisiyle baskı altında kalırken, Kanadalı ünlü banka TD Bank Group bünyesindeki TD Securities’ten dikkat çeken yeni bir tahmin geldi. Altının kısa vadede 3.900 dolar altına sarkarak düşüşünü sürdürebileceğini, uzun vadede ise yeniden 5.300 dolara kadar çıkarak güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini öngördü.

ALTIN DİBİN DİBİNİ GÖRECEK...

TD Securities, ons altının kısa vadede 3.900 dolar seviyesinin altını test edebileceğini belirtirken, analizlerde, altının önce yeni bir dip seviyeyi görebileceği, ardından 2027’ye doğru yeniden zirveye yönelmesinin beklendiği ifade edildi.

TD Securities Emtia Araştırma Başkanı Bart Melek, kısa vadede altın için en kritik riskin petrol fiyatları olduğunu vurguladı. Enerji maliyetlerinde yaşanabilecek artışların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceğini belirten Melek, bunun merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutmasına yol açabileceğini ifade etti.

Raporda Brent petrolün 90–110 dolar bandına yükselebileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu canlı tutması halinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasını sürdürmek zorunda kalabileceği belirtildi. Bu durumun, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabileceği, güçlü doların da düşüşü destekleyebileceği ifade edildi.

ÜNLÜ BANKA TARİHİ FIRSATI AÇIKLADI

Kısa vadeli baskıya rağmen TD Securities, altın için uzun vadeli görünümün olumlu olduğunu değerlendirdi. Analistlere göre jeopolitik risklerin azalması, enflasyonda gerileme ve merkez bankalarının ilerleyen dönemde gevşemeye yönelmesiyle birlikte altın yeniden yükseliş trendine girebilir.

Bu çerçevede ons altının 2027 yılına kadar 5.300 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüldü.

Raporda ayrıca ABD’nin artan kamu borcu, bütçe açıkları ve olası parasal genişleme adımlarının yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yöneltebileceği belirtildi. Küresel tahvil getirilerindeki olası düşüş ve enflasyon endişelerinin yeniden güçlenmesinin de uzun vadede altını destekleyebileceği ifade edildi.

Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.