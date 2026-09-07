Altın borcu olan bu tahmini duyunca yıkılacak

Küresel finans devi HSBC, 2026'nın son çeyreğine ilişkin yatırım değerlendirmesinde, piyasalardaki belirsizlik ve risklerin sürdüğü ortamda portföy çeşitlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Banka, hisse senedi piyasalarındaki riskleri dengelemek amacıyla kaliteli tahvillerin yanı sıra temettü hisseleri, altyapı yatırımları, altın ve alternatif varlıklara portföylerde yer verdiğini belirtti.

ALTINDA DİP GÖRÜLMÜŞ OLABİLİR

HSBC'nin değerlendirmesinde altın fiyatlarının dip seviyelerini görmüş olabileceği ifade edildi. Banka, değerli metalin özellikle jeopolitik risklere karşı portföylerde koruyucu bir işlev görmeye devam edebileceğini belirtti.

Merkez bankalarının altın alımlarının da bu görünümü destekleyen önemli unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİNDE ALTIN ÖNE ÇIKIYOR

İngiliz bankaya göre altın, altyapı ve alternatif varlıklar, geleneksel hisse senetleri ve tahvillerden farklı performans gösterebilmeleri nedeniyle yatırımcıların portföy riskini çeşitlendirmesine katkı sağlayabilir.

Banka, özellikle piyasa belirsizliğinin yüksek olduğu dönemlerde farklı varlık sınıflarının bir arada kullanılmasının portföylerin dayanıklılığını artırabileceğine işaret etti.

ALTIN NEDEN YÜKSELİR?

Peki banka neden altının yukarı yönlü hareket edebileceğini tahmin ediyor?

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin devam etmesi, altının güvenli liman özelliğini yeniden öne çıkarıyor.

HSBC'nin değerlendirmesine göre merkez bankalarının devam eden altın talebiyle birlikte jeopolitik belirsizlikler, altın fiyatlarında aşağı yönlü risklerin sınırlanmasına ve değerli metalin portföylerdeki koruyucu rolünü sürdürmesine yardımcı olabilir.

DALGALANMAYA RAĞMEN YÜKSELİŞ KAPIDA

Bankanın mesajı, son dönemdeki dalgalanmalara rağmen altında yeni bir yükseliş alanının oluşabileceği beklentisine işaret ediyor.