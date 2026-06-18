Altın bir aşağı bir yukarı hareket etti Yatırımcıya uyarı geldi

Altın piyasasında son günlerde sert dalgalanmalar yaşanıyor. ABD ile İran arasında geçici anlaşmaya varılması ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararının ardından altın fiyatları önce sert düşüş yaşadı ardından yükselişe geçti. Güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesiyle ons altında toparlanma görülürken yatırımcılar fiyatlardaki yön arayışını yakından takip ediyor.

ALTIN BİR AŞAĞI BİR YUKARI HAREKET ETTİ

FED'in yeni Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantıda politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmasının ardından altın fiyatlarında satış baskısı oluştu. Kararın ardından ons altın yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 4 bin 240 dolar seviyesine gerilerken, gram altın da 6 bin 313 liraya kadar düşmüştü.

Ancak piyasalarda yön kısa sürede değişti. ABD ile İran arasında geçici anlaşmanın açıklanmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, enflasyon beklentilerini aşağı çekti. Bu gelişme güvenli liman talebini desteklerken altın yeniden yükselişe geçti.

Spot altın güne yüzde 1,4 yükselerek ons başına 4 bin 316,42 dolarla başladı. Bir gün önce yüzde 1,7 değer kaybeden altın böylece kayıplarının bir bölümünü geri aldı.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, çarşamba günkü sert düşüşün ardından altın tarafında kısa pozisyon kapatma hareketleri görüldüğünü belirterek, bu durumun Orta Doğu'dan gelen olumlu haberler ve petrol fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olduğunu ifade etti.

YATIRIMCIYA UYARI GELDİ

ABD ve İran tarafından yayımlanan 14 maddelik geçici anlaşma, taraflar arasında nisan ayında ilan edilen ateşkesi 60 gün daha uzatırken, piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

Buna karşın FED cephesinden gelen mesajlar altın fiyatlarındaki yükselişin önünde engel oluşturmaya devam ediyor. FED'in yayımladığı projeksiyonlara göre 19 politika yapıcısından 9'u bu yıl faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini düşünüyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar artık aralık ayında FED'in faiz artırma ihtimalini yüzde 85 olarak fiyatlıyor. Bu oran FED kararı öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi.

Kelvin Wong, piyasanın FED'in yeniden faiz artırımı döngüsüne başlama ihtimalini daha yüksek fiyatlamaya başladığını belirterek altındaki yükselişlerin sınırlı kalabileceğini söyledi.

"Piyasa katılımcılarının artık ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeniden faiz artırımı döngüsüne başlama olasılığını daha yüksek fiyatladığını göz önüne alırsak, altının yukarı yönlü hareketinin sınırlı kalmasını bekliyorum"

Piyasa uzmanlarına göre ons altında 4 bin 320–4 bin 330 dolar bandı kritik bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 4 bin 350 dolar hedefi gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4 bin 250 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak takip ediliyor.

Diğer değerli metallerde ise yükseliş dikkat çekti. Spot gümüş yüzde 1,8 artışla 69,18 dolara, platin yüzde 1,2 yükselişle 1.757,53 dolara ve paladyum yüzde 1,3 değer kazanarak 1.329,99 dolara çıktı.

ALTINDA SON DURUM

Küresel piyasalardaki yükseliş, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 1,36 artışla 6 bin 546 TL seviyesine yükselirken, çeyrek altın 10 bin 408 TL’den, Cumhuriyet altını ise 43 bin 503 TL’den işlem gördü.

Altındaki toparlanma yalnızca yurt içi piyasalarla sınırlı kalmadı. Gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da belirgin yükselişler yaşandı. Spot gümüş yüzde 2,2 değer kazanırken, platin ve paladyum da günü güçlü artışlarla tamamladı.

Altın güne böyle başladı: