Altın bir anda fırladı: Piyasalar ateşkesi fiyatladı

Küresel finans piyasaları, bir yanda Ortadoğu'da diplomatik çözüm umutları yaratan ateşkes görüşmelerini, diğer yanda ise ABD'den gelen sert enflasyon verilerini fiyatlayarak haftanın en kritik işlem gününü tamamlıyor.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi bitirecek bir ateşkes anlaşmasının uzatılabileceğine yönelik kulis haberleri, perşembe günü son iki ayın en düşük seviyesini gören altın fiyatlarında sınırlı bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Ancak emtia piyasası, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı endişeleri ve petrol fiyatlarındaki ani tırmanış nedeniyle tam anlamıyla bir yön tayini yapabilmiş değil.

ONS ALTINDA 4 BİN 500 DOLAR EŞİĞİ YENİDEN AŞILDI

CNBC-e'nin uluslararası finans kaynaklarına dayandırdığı verilere göre, spot altın fiyatları dipten gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,3 oranında sınırlı bir yükseliş kaydederek ons başına 4 bin 506,94 dolara ulaştı. Yaşanan bu toparlanmaya rağmen değerli metal, haftanın ilk günlerindeki sert satış baskısı nedeniyle haftalık bazda hala yaklaşık yüzde 0,1'lik bir değer kaybını sırtında taşıyor.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, piyasadaki ani yön değişimine ilişkin yaptığı teknik analizde, ons altının ateşkes dedikodularından hemen önce 4 bin 360 dolara kadar gerilediğini anımsatarak, "Resmi bir ateşkes duyurusu gelene kadar düşüşün derinleşmesi muhtemel görünüyordu ancak masada anlaşma sağlandığına yönelik sızıntılar fiyatlarda ani bir yukarı yönlü U dönüşü başlattı" değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER BEYAZ SARAY'DA: TRUMP'IN ONAYI BEKLENİYOR

Ekonomi yönetimlerinin ve fon yöneticilerinin odaklandığı ana gündem maddesi, ABD ile İran arasında taslağı hazırlanan anlaşmanın resmiyet kazanıp kazanmayacağı sorusu oldu. Reuters Haber Ajansı'na konuşan üst düzey diplomatik kaynaklar, Washington ile Tahran yönetimlerinin perşembe günü ateşkesi uzatma ve küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi taşımacılığı üzerindeki askeri kısıtlamaları tamamen kaldırma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Ancak bu tarihi mutabakata ABD Başkanı Donald Trump henüz resmi onayını vermedi. İran devlet medyası da anlaşmanın henüz hukuken kesinleşmediğini duyurarak temkinli duruşunu koruyor.

ABD ENFLASYONUNDA 3 YILIN EN HIZLI ARTIŞI FED'İ KİLİTLEDİ

Altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan en büyük makroekonomik takoz ise ABD ekonomisinden gelen son veriler oldu. ABD'de nisan ayı itibarıyla enflasyon, son 3 yılın en hızlı ve en agresif yükseliş grafiğini kaydetti. İran savaşı nedeniyle fırlayan enerji ve akaryakıt maliyetlerinin tetiklediği bu enflasyonist dalga, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim alanını tamamen kapattı. Piyasalarda, Fed’in faizleri önümüzdeki 2027 yılının büyük bölümünde bile yüksek seviyelerde sabit tutacağı beklentisi güçlendi.

Konuya ilişkin kritik bir çıkış yapan New York Fed Başkanı John Williams, mevcut ekonomik göstergeler karşısında para politikasının oldukça uygun bir sıkılık seviyesinde bulunduğunu savunarak, enflasyonun kısa vadede yüksek seyretmeye devam edeceğini ancak yılın ilerleyen dönemlerinde baskıların azalmasını beklediklerini ifade etti.

PETROL COŞTU, GÜMÜŞ VE DİĞER METALLER ÇÖKTÜ

Savaş cephesindeki belirsizliklerin petrol arzına yönelik yarattığı kaygılar, Brent ve Batı Teksas tipi ham petrol fiyatlarını yüzde 3’ün üzerinde fırlatarak küresel enflasyon endişelerini daha da tırmandırdı.

Petrolün bu yükselişine karşın, altın dışındaki diğer endüstriyel ve değerli metallerde tam anlamıyla bir çöküş dalgası yaşandı. Yatırımcıların risk iştahının azalmasıyla birlikte;

Gümüş: Yüzde 3,

Paladyum: Yüzde 1,9,

Platin: Yüzde 1,4 oranında sert değer kayıpları yaşayarak günü kırmızı mumlarla kapattı.