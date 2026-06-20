Altın bankaların kafasını da karıştırdı

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı beklentisini silerek altın tahminini sert şekilde düşürdü. JPMorgan ve HSBC ise krizlerin ve enflasyonun altını desteklemeye devam edeceğini savundu. Küresel sermaye kâr hesapları yaparken, olan yine yönünü bulmaya çalışan halka oluyor.

Altın piyasalarında son dönemde gözlemlenen değer kaybı, uluslararası bankaların fiyat tahminlerini yeniden güncellemesine yol açtı.

Goldman Sachs yıl sonu beklentilerini aşağı yönlü düzeltirken, JPMorgan ve HSBC; artan jeopolitik risklerin, merkez bankalarının alımlarının ve yapısal talep değişikliklerinin değerli metali desteklemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın 2026 senesinde faiz indirimine gideceği yönündeki öngörüsünü artık taşımadığını belirterek, yıl sonu altın fiyatı tahmininde aşağı yönlü revizyona gitti.

Banka, aralık ayı için ons altın beklentisini 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara geriletti. Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven'in hazırladığı değerlendirme notunda, altının yılın ikinci yarısında tırmanışını sürdürme ihtimali olduğu, ancak bu ivmenin önceki tahminlere kıyasla daha kısıtlı kalmasının beklendiği aktarıldı.

JPMORGAN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ KORUYOR

Ons altının yaklaşık 4 bin 155 dolar seviyelerine kadar inmesi, diğer büyük bankaların da fiyat hedeflerini gözden geçirmesini beraberinde getirdi. Tüm bu dalgalanmalara rağmen JPMorgan, altının orta ve uzun vadedeki seyrine yönelik pozitif tahminini koruduğunu duyurdu.

Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyatı hedefini ons başına 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara indirdi. Öte yandan JPMorgan, yılın son çeyreğinde ons fiyatının tekrar 5 bin dolar seviyelerine çıkabileceğini tahmin ediyor. Bu rakam, güncel fiyatlar üzerinden bakıldığında yaklaşık yüzde 39 oranında bir yükseliş potansiyeline denk geliyor.

FAİZ BASKISINA RAĞMEN TALEP SÜRÜYOR

JPMorgan'ın değerlendirmelerine göre, yüksek faiz oranları kısa vadede altın üzerinde baskı oluştursa da, uzun vadeli talebi besleyen temel dinamikler gücünü kaybetmiyor. Kurum; yüksek enflasyon ortamı, satın alma gücündeki zayıflama, ABD'nin büyüyen bütçe açıkları, artan kamu borcu ve devam eden jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklediğinin altını çiziyor.

Analistler, söz konusu risklerin kısa vadede ortadan kalkmasının beklenmediğini belirtiyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI PİYASAYI TUTUYOR

Dünya Altın Konseyi verileri, geride kalan yıllarda altına yönelik talebin yapısında ciddi değişimler olduğunu ortaya koyuyor. Mücevher talebinin oransal olarak azalmasına karşın, yatırım amaçlı talebin piyasada giderek daha belirleyici bir güç haline geldiği görülüyor.

Külçe altın, sikke ve borsa yatırım fonlarına olan ilgi artarken, merkez bankalarının net altın alımları piyasadaki en önemli destek unsurlarından biri konumunda. JPMorgan, Çin'in yılın ilk çeyreğinde altın alımlarını artırdığına dikkat çekerken, merkez bankalarının toplam altın talebinin hem çeyreklik hem de yıllık bazda yükseldiğini vurguladı.

HSBC: UZUN VADELİ GÖRÜNÜM OLUMLU

Uluslararası banka HSBC de son dönemdeki fiyat düzeltmelerinin ardından piyasanın yeni bir denge arayışına girebileceğini, ancak uzun vadeli perspektifin pozitif kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Bankaya göre altın, 2026 yılına tarihi zirvelerle başladıktan sonra ABD Merkez Bankası'nın faiz beklentilerinin yeniden fiyatlanmasıyla sert bir düzeltme yaşadı. Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim döneminde ise yükselen enerji fiyatları ve tahvil getirileri, güvenli liman talebinin etkisini sınırladı. HSBC, ABD tahvil getirilerinin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, doların etkisinin ise ikinci planda kaldığını kaydetti.

YIL SONUNA DOĞRU TOPARLANMA BEKLENTİSİ

HSBC, enerji fiyatlarının yarattığı faiz baskısının zayıflamasıyla beraber altın üzerindeki baskının azalacağını ve üçüncü çeyrek boyunca fiyatların yatay bir seyir izleyeceğini tahmin ediyor.

Bankanın analizine göre; doların belirli bir bantta hareket etmesi, yatırımcıların portföy çeşitlendirme eğiliminin sürmesi ve fiyat oynaklığının azalması, yılın son bölümünde yeniden yükseliş eğilimini destekleyebilir. Kurum ayrıca mevcut altın pozisyonlarını koruduğunu belirtirken, portföylerinde altına düşük ağırlık veren yatırımcılar için mevcut fiyat seviyelerinin orta vadeli alım fırsatı oluşturabileceğini ifade etti.

ONS DÜŞERKEN GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ KORUYOR

Piyasalardaki çarpıcı bir diğer tablo ise gram altın ve ons altın arasındaki ayrışmada ortaya çıktı.

Altının ons fiyatı yılın başından bu yana yüzde 3,66 gerilerken, gram altın aynı dönemde yüzde 4,24 yükseliş kaydetti. Altının onsu 29 Ocak tarihinde 5 bin 598 dolarla tarihi zirvesini görürken, gram altın da aynı gün 7 bin 811 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.