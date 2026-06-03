Altın almak için bekleyenlere ilk fırsatı açıkladı: Tarih verip uyardı

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ekonomisinden gelen kuvvetli veriler ve Orta Doğu’daki belirsizliklerin gölgesinde 4.500 dolar sınırında yön arıyor. Dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerinde güç kazanması ve FED’in faiz indirimi takviminin belirsizleşmesi sarı metali baskılamaya devam ederken; 3 Haziran 2026 itibarıyla gram altın 6.615 TL, ons altın ise 4.477 dolar seviyelerinden güne başladı.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasadaki bu durağanlığı alım fırsatı olarak değerlendirmek isteyenler için kritik bir yol haritası çizdi.

ALTIN ALMAK İÇİN BEKLEYENLERE İLK FIRSATI AÇIKLADI

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, uzun vadeli yatırım düşünen vatandaşlara piyasadaki geri çekilmeleri takip etmelerini önerdi.

Ons altın tarafında 4.400 - 4.440 dolar bandının, yatırımcılar için "ilk kademe" alım bölgesi olarak uygun olduğunu belirten Eryılmaz, bu seviyelerin maliyetlenme açısından stratejik bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Yatırımcıları riskler konusunda da uyaran Eryılmaz, altının ons fiyatı 4.400 doların altına sarkar ve bu seviyenin altında kalıcı hale gelirse, piyasada satış baskısının derinleşeceğini söyledi.

TARİH VERİP UYARDI

Altın fiyatlarının önündeki en büyük sınavın Cuma günü verileceğini belirten Eryılmaz, ABD’den gelecek olan Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisine işaret etti. Nisan ayında beklentilerin çok üzerinde gelen açık iş ilanı rakamlarının (7,62 milyon) istihdam piyasasının gücünü kanıtladığını hatırlatan Eryılmaz, Cuma günü de benzer şekilde güçlü bir veri gelmesi durumunda FED’in faiz politikası üzerindeki baskının artacağını söyledi.

ABD verilerinin ardından ons fiyatının 4.400 dolar ve altında baskılanırsa fiyatların daha aşağı çekilebileceğine dikkat çeken Eryılmaz, "tek seferde" değil, riskleri bölerek kademeli alım yapmak gerektiğine dair uyardı.

Piyasa analistlerine göre de güçlü bir istihdam raporu, faiz indirimi beklentilerini iyice zayıflatarak doları güçlendirebilir ve altın fiyatları üzerinde yeni bir baskı unsuru oluşturabilir. Bugün itibarıyla ons için kritik destek olarak görülen 200 günlük hareketli ortalamanın 4.420 dolara yaklaştığını kaydeden analistler, hafta sonu kapanışı öncesinde yatırımcıların oldukça dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyon baskısını diri tutması da altının toparlanma çabasını zorlaştıran bir diğer etken olarak masada duruyor.