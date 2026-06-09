Altın alınacak fiyatı açıkladı: Düşüşün hızlanacağı eşiği verip uyardı

Ortadoğu’da “ateşkese dönüş” altını desteklerken, piyasalar yarın ABD’den gelecek enflasyon verilerini beklemeye geçti. Gram altın 6.432 TL'den ve ons altın ise 4.337 dolardan güne başladı.

Sert düşüş hareketi sonrası tedirginlik yaratan altın piyasasında yapılacak hamleleri Doç. Dr. Filiz Eryılmaz anlattı. Onsun 200 günlük ortalama altında seyrettiği için yeni alımlarda acele edilmemesi gerektiğini belirterek, kademeli işlem uyarısında bulundu ve kritik seviyeleri verdi.

ALTIN ALINACAK FİYATI AÇIKLADI

Cuma günü açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından altının ons fiyatı, kritik bir teknik gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının altına kesin bir kırılma gerçekleştirdi. Analistler, bugün itibarıyla 4.435 dolar seviyelerinde bulunan bu ortalamanın, artık bir destekten ziyade toparlanma girişimlerinde güçlü bir direnç olarak çalışabileceğini belirtiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, piyasalardaki bu zorlu görünümü ve teknik seviyeleri değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın yatırımcılarına stratejik uyarılarda bulundu. Uzun vadeli yatırımcılar için şu aşamada satış yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, yeni alım yapmayı düşünenlerin ise temkinli olması gerektiğini vurguladı. Ons altında 4.280 - 4.311 dolar bandının alım yapmak için ilk kademe olarak uygun olabileceğini söyledi.

Onsun 200 günlük ortalamanın altında seyretmesi nedeniyle altın alımlarında acele edilmemesini ve kademeli bir strateji izlenmesini öneren Eryılmaz, yatırımcılar için şu seviyeleri işaret etti:

"4.280 - 4.311 dolar bandı ilk kademe alımlar için uygun bir bölge olabilir. Onsta 4.355 ve 4.440 dolar seviyeleri üzerinde kalıcılık sinyali gelmesi halinde, bu bölgeler diğer alım kademeleri olarak değerlendirilebilir."

DÜŞÜŞÜN HIZLANACAĞI EŞİĞİ VERİP UYARDI

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kademeli alım planlayan yatırımcıların düşüş yönlü riskleri de mutlaka göz önünde bulundurması gerektiğinin altını çizdi.

Fiyatların aşağı yönlü hareketinde kritik bir eşiğe dikkat çeken Eryılmaz, "4.280 doların altına gelinmesi söz konusu olursa düşüş de derinleşebileceği için piyasanın dengelenmesini beklemek gerekir" diyerek yatırımcıları kritik sınıra karşı uyardı.

ALTINDA SON GELİŞMELER

Küresel piyasalarda kıymetli metaller, Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD’den gelecek kritik ekonomik verilerin gölgesinde hareket etmeye devam ediyor. İsrail ve İran arasındaki gerilimin sakinleşmesi ve ateşkese yeniden dönülmesiyle toparlanan ons altın, dünü 4.330 dolardan kapatmasının ardından yeni güne 4.337 dolar seviyelerinde yakın başladı. Spot piyasada gram altın ise güne 6.432 TL’den giriş yaptı.

Altın fiyatlarının yönü açısından yarın açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günü gelecek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri büyük önem taşıyor. FED’in 17 Haziran’daki faiz kararı öncesi son veriler olan bu rakamlar piyasalarda "bekle-gör" konumuna geçilmesine neden oldu. Gelecek haftaki toplantıda FED’in faizi pas geçme ihtimali yüzde 96 olarak fiyatlansa da, yılın ilerleyen dönemleri için faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi altın üzerinde baskı yaratıyor. Öte yandan jeopolitik riskler ile Çin Halk Bankası'nın mayıs ayında rezervlerini 10 ton daha artırarak üst üste 19 aydır altın alımına devam etmesi, fiyatları belli bir düzeyde desteklemeyi sürdürüyor.