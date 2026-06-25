Altın alarm verdi! 7 ayın en dip seviyesini de geçti

Altın fiyatları, perşembe günü de düşüş eğilimini sürdürerek son yedi ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine yakın bir seyir izlemeye başladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artıracağı yönündeki beklentilerin güç kazanması ve ABD dolarının küresel ölçekte güçlü kalması, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

7 AYIN EN DİP SEVİYESİNİ DE GEÇTİ

Külçe altın, güçlü dolar dalgası ve yüksek faiz endişeleriyle çarşamba günü Kasım 2025'ten bu yana ilk kez psikolojik sınır olan 4.000 dolar/ons seviyesinin altına sarkmıştı. Ons altın bugün de düşüş eğilimini koruyarak yüzde 0,5 kayıpla 3.978 dolardan işlem gördü.

Dün ise ons fiyatıyla paralel olarak değer kaybeden gram altın, önceki kapanışın yüzde 2,6 altına gerileyerek 5 bin 979 liradan kapanış yapmıştı.

ALTIN ALARM VERDİ!

Dış piyasada ons altın tarafında yaşanan sert geri çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Dünü önceki kapanışına göre yüzde 2,6 değer kaybıyla 5.979 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne de düşüşle başladı.

Gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 5.956 TL seviyesinden alıcı buldu. Çeyrek altın aynı dakikalarda 9.950 TL'den satılırken cumhuriyet altını 39.625 TL'den işlem gördü.

DOLAR 13 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Fed Beklentileri Güçlendi: CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu yıl içinde üç kez faiz artırmasını öngörüyor ve eylül ayındaki bir artış ihtimalini yüzde 67 olarak fiyatlandırıyor.

Üst üste üç işlem günü boyunca yükselen ABD doları, 13 ayın zirvesine tırmanarak diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın faiz yönlendirmesini azaltma planını olumlu bulduğunu belirtirken, politika yapıcıların İran çatışmasının enflasyona etkileri konusunda açık fikirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

DEĞERLİ METALLER KAYBETTİRDİ

Altındaki düşüş diğer değerli metallerin büyük kısmına da yansırken, spot gümüş yüzde 0,2 kayıpla 57,33 dolara, platin yüzde 0,2 düşüşle 1.575,85 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,3 değer kazanarak 1.170,25 dolara yükseldi.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Siyasi tarafta ise piyasalar, Lübnan ile İsrail arasında işgal edilen toprakların bir kısmının Lübnan ordusuna devrini öngören ABD destekli öneriyi takip ediyor. (AA)