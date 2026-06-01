Altın alanlara yazı getirecek tarihi açıkladı: Rakam verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, güvenli limandaki dalgalanmaların ardından altın alanlara yazı getirecek tarihi açıkladı. Temmuz ve Ağustos aylarını işaret eden Memiş, rakam vererek 8 bin liralık beklentisini anlattı.

Altın piyasası ABD-İran savaşının gölgesindeki hareketlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yılı rekorlarla kapatan güvenli limanın geleceği merak konusu olurken uzmanlardan çarpıucı tahminler gelmeyi sürdürüyor. İslam Memiş de katıldığı yayınında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunurken gram altın tahminini tarihleriyle açıkladı.

Küresel savaş gerilimleri, siyasi tartışmalar ve manipülasyon ortamının piyasaları baskıladığını ifade eden Memiş; borsa, altın ve gümüş için yıl sonu öngörülerini paylaştı; yatırımcılara "yazı getirecek" yükselişin takvimini açıkladı.

İslam Memiş, ons altının kısa vadede 4.400 ile 4.800 dolar aralığında dalgalanabileceğini ancak yılın ikinci yarısında gram altının farklı bir ivme yakalayacağını savundu.

Gram altının bugüne kadar ons fiyatını takip ettiğini hatırlatan Memiş, yılın geri kalanında devreye girecek olan "dolar desteğine" dikkat çekti. Memiş, "Temmuz ve Ağustos aylarında, özellikle Ağustos ayında tekrar 8.000 lira seviyesi üzerine yerleşen bir gram altın karşımızda olabilir" diyerek beklediği rakamı verdi.

Türkiye'deki altın piyasasında Mayıs ayında işçilik maliyetlerinin eksiye düşerek dünyadaki en ucuz seviyeye geldiğini belirten analist, bu durumun bir "sabır testi" olduğunu vurguladı.

BORSA HEDEFİ 20 BİN PUAN, GÜMÜŞTE BEKLENTİ 150 LİRA

Borsa İstanbul için 2026 yılını "borsa yılı" olarak tanımlayan İslam Memiş, endeksin 13.000 - 14.000 bandındaki dalgalanmasının normal olduğunu söyledi. Teknik beklentilerinin borsa tarafını desteklediğini ifade eden Memiş, "Kısa vadede 16.000 puan, devamında ise yıl sonuna kadar 20.000 puan seviyesinin görüleceği bir trend bekliyorum" dedi.

Memiş, doğru hisse seçimi ve risk dağılımıyla borsanın bu yıl altından daha fazla kazandırabileceği öngörüsünde bulundu.

Gümüş ve endüstriyel metaller (platin, paladyum, bakır) için yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını kaydeden Memiş, gümüş piyasasına dair hedeflerini de şu rakamlarla paylaştı:

"Gümüşün ons tarafında hedefim 96 dolar, gram tarafında ise yıl sonuna kadar 145 - 150 lira seviyesini öngörüyorum."

Memiş, yatırımcılar için mevcut baskılanma sürecinin bir toparlanma fırsatı olduğunu ve "al-yat" modelinin uygulanabileceği bir dönemden geçildiğini belirtti.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
