Altın alanlara soğuk duş! Beklenen açıklama geldi: Piyasa tepetaklak

ABD istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde güçlü gelmesi, altın piyasasında sert bir kırılmaya yol açtı. Fed’in faiz indirimi takviminin öteleneceği beklentisiyle ons ve gram altın fiyatları hızla geriledi.

ALTIN ALANLARA SOĞUK DUŞ!

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verilerinin açıklanmasıyla birlikte "güvenli liman" altına olan talep zayıfladı. Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadede faiz indirimine gitme ihtimalinin azalması, ons altın fiyatlarında adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Uluslararası piyasalarda satış baskısı altına giren ons altın, yüzde 3,44 oranında bir geri çekilme yaşayarak 4 bin 458 dolar seviyelerine kadar indi.

Bu sert düşüş, iç piyasadaki altın türlerinin tamamında hissedilir bir değer kaybını tetikledi.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ: PİYASA TEPETAKLAK

Yurt içinde gram altın ve ziynet eşyası fiyatları, küresel satış dalgasının etkisiyle güne kırmızı tabloyla başladı. Gram altın yüzde 1,49’luk kayıpla alışta 6 bin 552 lira, satışta ise 6 bin 634 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

Has altın yüzde 1,48 azalışla 6 bin 615 liraya, 22 ayar altın ise 6 bin 264 liraya çekildi.

Piyasadaki diğer altın türlerinde de tablo benzer şekilde seyretti:

Çeyrek Altın: Yeni çeyrek altın yüzde 1,79 azalarak 10 bin 820 liraya, eski çeyrek altın ise 10 bin 754 liraya düştü.

Yarım Altın: Yeni yarım altın yüzde 1,88 kayıpla 21 bin 620 lira, eski yarım altın 21 bin 276 lira oldu.

Tam Altın: Yeni tam altın yüzde 1,67 düşüşle 43 bin 134 liradan, eski tam altın ise 42 bin 591 liradan alıcı buldu.