TÜİK açıkladı: Parayı kararsızlar kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan resmi rakamlar, tasarruflarını korumaya çalışan milyonların acı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mayıs ayında en yüksek aylık kazanç mevduat faizinde gibi görünse de oranlar enflasyon karşısında eriyip gitti. Halkın sığınağı olan Dolar ve euro ise yıllık bazda enflasyona yenik düşerek yatırımcısına çok ağır kayıplar yaşattı.

AYLIK EN ÇOK FAİZ KAZANDIRDI

TÜİK, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Mayıs 2026 istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Ortaya çıkan resmi veriler doğrultusunda, aylık bazda en yüksek reel kazanç oranı, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak hesaplandığında yüzde 0,35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) hesaba katıldığında ise yüzde 1,38 ile mevduat faizinde (brüt) görüldü.

Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) baz alındığında; yatırım enstrümanları arasından BIST 100 endeksi yüzde 0,31 seviyesinde bir reel getiri imkanı sunarken; euro yüzde 1,23, Amerikan Doları yüzde 1,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 3,78 oranında birikim sahiplerine kaybettirdi.

Tüketici fiyatları (TÜFE) üzerinden yapılan hesaplamalarda ise BIST 100 endeksi yüzde 1,34 oranında kazanç sağlarken; Euro yüzde 0,22, Amerikan Doları yüzde 0,23, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,59 ve külçe altın yüzde 2,79 oranında erime kaydetti.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE ALTIN SAKLAYANLAR ZARARDA

Brüt mevduat faizi, üç aylık zaman dilimi mercek altına alındığında; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,01 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal araç oldu. Aynı çeyreklik dönem içinde külçe altın, üretici fiyat endeksiyle hesaplandığında yüzde 14,86, tüketici fiyat endeksiyle hesaplandığında ise yüzde 14,53 oranıyla birikim yapanlara en fazla zarar ettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YARIM SENELİK SÜREÇTE BORSA ÖNE ÇIKTI

Altı aylık performans verilerine bakıldığında BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE hesabı ile yüzde 15,37, TÜFE hesabı ile yüzde 12,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel faydayı sunan enstrüman konumuna yerleşti. Buna karşılık aynı altı aylık zaman diliminde Amerikan Doları, üretici fiyatları karşısında yüzde 6,49, tüketici fiyatları karşısında ise yüzde 8,68 oranında gerileyerek tasarruf sahiplerini en çok hüsrana uğratan araç oldu.

SENELİK BAZDA EN YÜKSEK REEL KAZANÇ KÜLÇE ALTINDA KALDI

Finansal piyasaların bir yıllık bilançosu incelendiğinde ise külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,68 oranlarıyla sene genelinde yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunmayı başardı.

Yıllık vadede, üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre; BIST 100 endeksi yüzde 19,11, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 7,00 ve brüt mevduat faizi yüzde 2,90 oranlarında kazanç sağlarken; Euro yüzde 5,91 ve Amerikan Doları yüzde 9,18 oranında eridi.

Tüketici enflasyonu (TÜFE) baz alındığında ise yıllık tabloda BIST 100 endeksi yüzde 15,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,03 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,05 oranında çok sınırlı bir getiri sunabildi. Buna karşın döviz cephesinde kayıp büyüdü; Euro yüzde 8,52 ve Amerikan Doları yüzde 11,70 oranında enflasyonun altında kalarak değer kaybetti.