Almanya'ya şoför lazım! Kuralları esnettiler maaşı 252 bin lira yaptılar!

Almanya’da taşımacılık sektöründe uzun süredir devam eden profesyonel şoför açığı, yabancı ülkelerden sürücü istihdamını kritik bir hale getirdi.

Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) Yönetim Kurulu Sözcüsü Dirk Engelhardt, 2025 sonunda Reuters’a yaptığı açıklamada ülkede 120 binden fazla kamyon şoförüne ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Sektördeki sürücülerin yaklaşık üçte birinin 55 yaşın üzerinde olması açığın büyümesine yol açarken, her yıl 30 bin ila 35 bin sürücünün emekli olmasına karşılık mesleğe katılan yeni sürücü sayısının 15 bin ile 20 bin arasında kalması bu krizi derinleştiriyor.

Bu tablo karşısında Almanya hükümeti, yabancı sürücülerin mesleğe girişindeki engelleri azaltmak amacıyla ehliyet ve mesleki yeterlilik kurallarında değişikliğe gitti.

TÜRKÇE SINAV HAKKI VE KAPSAMI

18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, kamyon ve otobüs şoförlerinin girdiği hızlandırılmış temel yeterlilik sınavı artık yalnızca Almanca yapılmayacak.

Sınav; Almanca, Arnavutça, İngilizce, Modern Standart Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça, Türkçe ve Ukraynaca seçeneklerinden biriyle gerçekleştirilebilecek.

Almanya'daki Sanayi ve Ticaret Odaları (IHK) da düzenlemenin 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olduğunu duyurdu. Bu adımla Almanca bilgisi yeterli olmayan yabancı sürücülerin sınavda karşılaştığı dil engelinin hafifletilmesi amaçlanıyor. Ancak bu değişiklik, genel Alman sürücü belgesi teorik sınavının Türkçe olması anlamına gelmiyor; düzenleme yalnızca profesyonel kamyon ve otobüs şoförleri için uygulanan hızlandırılmış temel yeterlilik sınavını kapsıyor.

EĞİTİM VE SINAV SÜREÇLERİNDEKİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Hızlandırılmış temel yeterlilik kapsamında sürücülerin, yetkilendirilmiş bir eğitim kurumunda 140 saatlik eğitim alması ve ardından Sanayi ve Ticaret Odaları (IHK) tarafından yapılan 90 dakikalık teorik sınavı geçmesi zorunluluğu devam ediyor. Yeni düzenleme sınavın dilini değiştirse de mesleki eğitim şartını ortadan kaldırmıyor ve süreç 140 saat üzerinden işliyor. Temel yeterlilik sınavının teorik ve uygulamalı bölümlerinden uygulamalı sınavın süresi ise yeni düzenlemeyle 210 dakikadan 120 dakikaya indirildi.

Söz konusu kurallar özellikle ticari taşımacılıkta ağır vasıta ve otobüs kullanan sürücüleri ilgilendiriyor. Buna göre C sınıfı ehliyet kamyon, CE sınıfı ehliyet çekici ve römorklu ağır vasıta, D sınıfı ehliyet ise otobüs kullanımı için zorunlu tutuluyor. Almanya'da profesyonel sürücüler için mesleki yeterlilik şartları, Profesyonel Sürücü Yeterlilik Yasası (BKrFQG) kapsamında uygulanıyor.

Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı, yeterlilik belgesinin eski sistemdeki ehliyete işlenen “95” kodunun yerini alan Fahrerqualifizierungsnachweis (FQN) kartıyla gösterildiğini belirtiyor.

TÜRK EHLİYETİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Türk ehliyetine sahip olmak Almanya’da profesyonel şoför olarak hemen çalışmaya başlamak için tek başına yeterli olmuyor; adayların Almanya’daki ehliyet ve mesleki yeterlilik koşullarını eksiksiz karşılaması gerekiyor. Süreç işverenin iş teklifi, ehliyet işlemleri, mesleki yeterlilik ve vize aşamalarının birbirini takip etmesiyle ilerliyor. Türkçe sınav seçeneği ilk aşamadaki dil engelini azaltmayı hedeflese de, şoförlerin iş güvenliği, yükleme, boşaltma ve manevra gibi günlük işlerde kullanacakları temel Almancayı öğrenmeleri bekleniyor.

Ayrıca 18 Ağustos’ta yürürlüğe giren yenilikler yalnızca sınav dilleriyle sınırlı kalmadı. Almanya, bazı yabancı ehliyetlerin tanınması konusunda da kuralları esneterek Ukrayna ve Karadağ'dan alınan ehliyetlerin belirli koşullarda sınava girilmeden dönüştürülmesinin önünü açtı. Bunun yanı sıra başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde takas yoluyla dönüştürülmüş bazı üçüncü ülke ehliyetlerinin Almanya'da tanınmasına ilişkin düzenleme de yürürlüğe konuldu.

MAAŞLAR VE 45 YAŞ ÜZERİ İÇİN KRİTİK GELİR ŞARTI

Almanya’da tır şoförleri için verilen aylık brüt ücretlerin 2 bin 800 eurodan başladığı, bu rakamın çalışılan eyalet, işveren, güzergah, taşınan yük, deneyim ve gece çalışması gibi kriterlere göre 4 bin 500 euroya (252 bin TL) kadar çıktığı ifade ediliyor. Net gelir ise çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına ve tabi olduğu vergi sınıfına göre farklılaşıyor.

Örneğin Berlin’de uzun yol kamyon şoförü arayan bir iş ilanında 2 bin 800 ile 3 bin 500 euro arasında brüt aylık ücret teklif ediliyor ve CE ehliyeti ile profesyonel sürücü yeterliliği tercih sebebi sayılıyor.

KAZANÇ SINIRI DA GELDİ

Bazı işverenlerin çalışanlarına konaklama imkanı sunduğu da belirtiliyor.

Şoförlük mesleği için genel bir yaş sınırı bulunmasa da, 45 yaşın üzerindeki adaylar açısından Almanya’da yıllık gelir veya emeklilik güvencesine ilişkin ek şartlar devreye giriyor. 2026 yılı için belirlenen yıllık gelir eşiği 55 bin 770 euro olarak uygulanıyor.

Bu yaş grubundaki adayların söz konusu geliri elde ettiğini veya yeterli emeklilik güvencesine sahip olduğunu kanıtlaması isteniyor. İş sözleşmesi bulunan şoförler eş ve çocuklarını yanlarına alabilirken, eşler için A1 düzeyinde Almanca şartı aranıyor ancak çocuklar için bu dil kuralı uygulanmıyor.