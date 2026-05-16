Alman uzmanlar en yenilikçi otomobil markasını seçti: Liste başı ne Mercedes ne VW...

Listenin 2005'te oluşturulmasından bu yana ilk kez bir Çin şirketi sıralamada birinci oldu. BYD , 157,2 inovasyon puanı alarak Volkswagen Grubu'nu (143,1 puan) ve Mercedes-Benz'i (134,2 puan) geride bıraktı .

BYD'nin liderliği sadece grup genelinde değil, aynı zamanda seri üretim otomobil üreticileri kategorisinde de kendini gösteriyor. Çinli şirket bu kategoride 105,5 puan alarak Renault ve Toyota'yı oldukça geride bıraktı.

CAM analistleri ayrıca BYD'nin Denza , Yangwang ve Fang Cheng Bao gibi premium yan kuruluşlarında uygulanan teknolojileri de dikkate alarak Çinli grubun genel teknolojik potansiyelini teyit etti.

Araştırmaya göre, BYD iki yılda toplam 55 yeni teknoloji tanıttı. Bunlardan 36'sı seri üretim modelleriyle ilgiliydi . Özellikle gelişmiş sürücü destek sistemleri ve otonom sürüş (NOA) fonksiyonu öne çıkıyor ; bu fonksiyon, aracın sürücünün minimum müdahalesiyle otoyolda otonom olarak hareket etmesini sağlıyor.

Bu tür teknolojilerin sadece pahalı premium modellerle sınırlı kalmaması , BYD Dolphin ve BYD Seagull gibi uygun fiyatlı elektrikli otomobillerde bile sunulması da etkileyiciydi.

Uzmanlar ayrıca , 1 MW'a kadar şarjı destekleyen yeni Blade 2.0 bataryasına ve neredeyse tüm BYD ürün gamında bulunan, atölyeye gitmeye gerek kalmadan fonksiyonların sürekli olarak geliştirilmesine olanak tanıyan kapsamlı OTA güncelleme sistemine de odaklandılar.

Çin pazarında Yuan Up olarak bilinen BYD Atto 2 elektrikli crossover da özellikle menzili , enerji tüketimi ve şarj kapasitesi açısından olumlu değerlendirildi.