Alman devleri büyük krizin eşiğinde: Çıkarmalar üst kadrolara sıçradı

Alman otomotiv devleri Volkswagen, BMW ve Porsche, düşen kar marjlarını kurtarmak için devasa bir işten çıkarma dalgası başlattı.

Financial Times'ın aktardığı verilere göre, Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazardaki hızlı yükselişi ve artan maliyet baskıları, Almanya otomotiv sektöründe emsali görülmemiş bir istihdam krizini tetikledi. Volkswagen, BMW ve Porsche'nin öncülük ettiği yeniden yapılanma operasyonları, binlerce beyaz yakalıyı ve üst düzey yöneticiyi doğrudan etkiliyor. Yaşanan sert işten çıkarmalar sebebiyle Almanya'da uzun zamandır rastlanmayan bir yönetici enflasyonu ortaya çıkarken, işe alım uzmanları mevcut pazarın bu büyüklükteki işsiz yönetici kitlesini eritemeyeceğine dikkat çekiyor.

VOLKSWAGEN YÜZLERCE YÖNETİCİYİ KAPIYA KOYUYOR

Volkswagen grubu, uyguladığı yeniden yapılanma planı doğrultusunda yüzlerce yönetici kadrosunu ortadan kaldırıyor. Şirket, görevlerine son verilen 400 ila 500 civarındaki yöneticiye yeni bir iş bulunabilmesi için uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yönetici araştırma firmasıyla anlaşmaya vardı. Ancak uzmanlar, Almanya sınırları içerisinde aynı anda bu kadar kalabalık bir yönetici grubunu istihdam edecek yeterli açık pozisyonun bulunmadığını belirtiyor.

Otomotiv alanında üst düzey işe alım faaliyetleri yürüten IFP'nin ortağı Magnus Tessner; özellikle Volkswagen ve Mercedes-Benz firmalarının çok sayıda yöneticiyi işten çıkardığını, yüksek kıdem tazminatları alan bu yöneticilerin kariyerlerini sürdürebilmek adına aktif bir şekilde yeni iş arayışında olduklarını aktardı.

Volkswagen, Almanya'da yer alan üretim tesislerindeki çalışan sayılarını aşağı çekerken; ürün geliştirme, idari birimler ve satış gibi dolaylı departmanlarda toplam 50 bin ek istihdam kesintisi yapmayı hedefliyor. Şirketin 2030 yılına kadar hayata geçirmeyi planladığı bu program, sadece Volkswagen markasını değil, aynı zamanda Audi ve yazılım iştiraki Cariad bünyesindeki ofis ve üretim personelini de kapsıyor.

Grup içinde gerçekleştirilen analizler, Volkswagen'in idari harcamalarının rakiplerine göre yaklaşık yüzde 30 oranında daha yüksek olduğunu kanıtladı. Finans Direktörü Arno Antlitz, ortaya çıkan bu maliyet farkının temel olarak grubun sahip olduğu karmaşık organizasyon yapısından ileri geldiğini ifade etti.

Financial Times'ın haberinde yer alan detaylara göre, Volkswagen Grubu teorik açıdan 100 bin kişilik devasa bir küçülme gerçekleştirse bile toplam çalışan sayısı 580 bin civarında kalacak. Söz konusu bu rakam, yaklaşık 390 bin personeli bulunan Toyota'nın ve yaklaşık 335 bin istihdamı olan Hyundai'nin mevcut personel sayılarının yine oldukça üzerinde yer alacak.

PORSCHE VE BMW'DE KÜÇÜLME DALGASI BÜYÜYOR

İstihdam kesintileri yalnızca Volkswagen ile sınırlı kalmadı. Porsche, ağırlıklı olarak ofis personelini hedef alan 5 bin kişilik yeni bir işten çıkarma planını duyurdu. Alınan bu karar, daha önceden kamuoyuyla paylaşılan ve yaklaşık 2 bin geçici fabrika işçisini de barındıran 3 bin 900 kişilik daralma programına ilave olarak devreye sokulacak.

Porsche Üst Yöneticisi Michael Leiters, uygulamaya alınacak yeni programda mavi yakalı personelin büyük oranda korunacağını, ancak bazı departmanların tamamen iptal edileceğini, iş alanlarının entegre edileceğini ve yönetim kurulu üye sayısının sekizden yediye indirileceğini belirtti.

BMW tarafında ise ürün planlama ve geliştirme gibi masa başı görevlerde yer alan binlerce çalışana yönelik uygulanan gönüllü ayrılık programının kapsamı genişletildi. Mevcut program çerçevesinde, fabrika işçileri hariç tutulmak üzere 2027 yılının sonuna dek yaklaşık 8 bin personelin şirket bünyesinden ayrılması planlanıyor. BMW Üst Yöneticisi Milan Nedeljkovic de yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında şirket içi yönetim şemasının sadeleştirileceğini ve bazı organizasyonel birimlerin birbiriyle birleştirileceğini aktardı.

ÇİN REKABETİ OTOMOTİVDEKİ DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI

Financial Times analizlerine göre Alman otomotiv devleri, küresel arenada yükselen Çinli markalar, hızlanan elektrikli araç dönüşümü ve tırmanan maliyetler nedeniyle son yılların en büyük yapısal değişimine zorlanıyor. Firmaların üretim kapasitelerini korumaya öncelik vermesi; ancak ürün geliştirme, idari kadrolar, yönetim ve satış gibi masa başı departmanlarda radikal bir daralmaya gitmesi, sektördeki istihdam yapısının gelecek yıllarda da köklü biçimde değişeceğini gösteriyor.