Alman devi Merkez Bankası'nın enflasyon tahminin 'daha gerçekçi' buldu

Almanya merkezli uluslararası finans kuruluşu Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026-II Enflasyon Raporu’nda yaptığı güncellemeleri değerlendirdi.

Banka tarafından yayımlanan raporda, TCMB’nin enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize etmesi "daha gerçekçi bir çerçeve" olarak nitelendirilirken, para politikasındaki normalleşme adımlarına ilişkin öngörülerde değişikliğe gidildi.

REPO FONLAMASINA DÖNÜŞ BEKLENTİSİ TEMMUZ'A ÖTELENDİ

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay imzasını taşıyan analizde, TCMB’nin operasyonel çerçevesindeki değişikliğe dair takvim güncellendi. Banka, daha önce Haziran ayı için öngördüğü haftalık repo fonlamasına dönüş beklentisini, mevcut ekonomik koşullar ve riskler nedeniyle Temmuz ayına ertelediğini duyurdu.

"BİLİNÇLİ BİR DENGE" VE STRATEJİK İLETİŞİM

Raporda, TCMB’nin yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralıkları yerine doğrudan nokta tahminleri öne çıkarması stratejik bir hamle olarak değerlendirildi. Deutsche Bank analistleri, bu yaklaşımı şu şekilde yorumladı:

Gerçekçi Yol Haritası: Revizyonlar, ağır arz şokları altındaki ekonomide enflasyonun izleyeceği yola dair daha şeffaf bir duruş sergiliyor.

Politika Esnekliği: Geniş aralıklar yerine nokta tahminlerin kullanılması, piyasa güvenilirliğini korurken politika yapıcıya esneklik sağlıyor.

İletişim Tonu: Merkez Bankası’nın piyasa ile kurduğu iletişimin "bilinçli bir dengede" olduğu ifade edildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE DIŞ RİSKLER

Analizde, Merkez Bankası’nın elini rahatlatan ve zorlaştıran unsurlar ayrı ayrı ele alındı. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve hizmet enflasyonundaki yumuşama sinyalleri olumlu veriler olarak sunulurken, aşağıdakı risklere dikkat çekildi:

Enflasyon Beklentileri: Orta vadede en büyük tehdit olarak beklentilerdeki bozulma gösterildi.

Jeopolitik Gerilimler: Süregelen çatışmaların petrol fiyatları üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü baskının temkinli duruşu zorunlu kıldığı belirtildi.

Bekle-Gör Yaklaşımı: TCMB’nin enflasyon beklentilerindeki sınırlı iyileşme nedeniyle bir süre daha mevcut sıkı duruşunu koruyacağı öngörüldü.

Deutsche Bank, TCMB'nin mevcut "bekle-gör" politikasının piyasadaki belirsizlikler dağılana kadar sürdürülmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.