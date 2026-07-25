Alman devi hesabı sil baştan yaptı, Türkiye için başka senaryolar açıkladı

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Türkiye ekonomisi için faiz ve enflasyon öngörülerini yeniledi. Banka tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini neden sabit tuttuğuna dair değerlendirmelere yer verildi.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay'ın hazırladığı çalışmada, TCMB'nin aldığı bu kararda küresel çapta yükselen jeopolitik gerginlikler ile artan enerji maliyetlerinin belirleyici olduğu ifade edildi.

Kurumun, piyasa fonlamasını faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 40 seviyesinden devam ettirmesinin, dış şartlarda yaşanan bozulma ile doğrudan ilişkili olduğu vurgulandı.

AKARYAKIT FİYATLARINDAN ENFLASYONA 1,5 PUANLIK YÜK

Raporda, Brent petrol fiyatlarının çok kısa bir zaman diliminde yüzde 35'in üzerinde bir artış gösterdiğine işaret edildi. İlgili çalışmada, akaryakıt üzerindeki vergi düzenlemelerinin de etkisiyle ülke genelinde motorin ve benzin fiyatlarında keskin yükselişler meydana geldiği aktarıldı.

Deutsche Bank'ın yaptığı hesaplamalara göre yaşanan bu gelişmeler, Türkiye'deki mevcut enflasyon patikasının üzerine yaklaşık 1,5 yüzde puanlık fazladan bir yük ekledi.

DOĞAL GAZ VE TARIMSAL EMTİA FİYATLARI DA BASKI OLUŞTURDU

Enflasyon tablosunu zorlaştıran faktörlerin sadece petrol fiyatlarındaki artışla sınırlı olmadığı belirtilen raporda, Avrupa genelindeki doğal gaz fiyatlarının yüzde 50'yi aşan seviyelerde yükseldiği anımsatıldı.

Bununla birlikte, tarımsal emtia fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü ivmenin de fiyatlamalar üzerindeki baskıyı artırdığı ve Türkiye'de sürdürülmeye çalışılan dezenflasyon sürecini olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.