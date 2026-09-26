Alman banka en pahalı dedi İstanbul'da satılanları gösterdi: Fiyatı yüzde 89 arttı

Yeni bir otomobilin fiyatı, satın alınan şehre göre önemli farklılıklar gösterebilirken fiyatların yüksekliği dikkat çekiyor. Vergiler, ithalat maliyetleri ve otomobil sahipliğine ilişkin düzenlemeler, aynı veya benzer bir aracın farklı şehirlerde on binlerce dolar daha pahalıya gelmesine yol açabiliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKESİ SİNGAPUR İLK SIRADA

Deutsche Bank ve Numbeo verilerine göre, 2026 yılı itibarıyla 40 şehirde yeni otomobil fiyatları incelendi.

Hesaplamada Volkswagen Golf 1.5 veya eşdeğer yeni bir otomobil baz alındı. Listenin ilk sırasında Singapur bulunuyor. Bu kentte yeni bir otomobilin ortalama fiyatı 156 bin 200 dolar. Singapur’u 57 bin 900 dolarla Tel Aviv, 51 bin 300 dolarla Kopenhag ve 49 bin 100 dolarla İstanbul izliyor. İstanbul’un ardından 47 bin dolarla Oslo, 44 bin 600 dolarla Hong Kong ve 44 bin 100 dolarla Cenevre geliyor.

Listenin büyük bölümünde yeni otomobil fiyatları yaklaşık 35 bin ila 50 bin dolar arasında yoğunlaşıyor.

SİNGAPUR AÇIK ARA ZİRVEDE

Singapur’daki fiyatın diğer şehirlerden belirgin biçimde ayrışmasında otomobil sahipliğini sınırlamaya yönelik politikalar etkili oluyor. Kentte otomobil sahibi olmak isteyenlerin, aracı kullanma ve sahip olma hakkı veren Certificate of Entitlement belgesini de edinmesi gerekiyor.

Son dönemde bu belgenin primleri tek başına 100 bin dolara yaklaşabiliyor. İstanbul’da ise 49 bin 100 dolarlık fiyat, 2016’daki seviyeye göre yüzde 89’luk artış anlamına geliyor. Bu artış oranıyla İstanbul, listedeki birçok Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kentinin üzerinde bulunuyor.

YENİ OTOMOBİL FİYATLARINDA 40 ŞEHİR

1. Singapur (Singapur): 156.200 $ (Değişim: %68)

2. Tel Aviv (İsrail): 57.900 $ (Değişim: %70)

3. Kopenhag (Danimarka): 51.300 $ (Değişim: %15)

4. İstanbul (Türkiye): 49.100 $ (Değişim: %89)

5. Oslo (Norveç): 47.000 $ (Değişim: %37)

6. Hong Kong (Hong Kong): 44.600 $ (Değişim: %58)

7. Cenevre (İsviçre): 44.100 $ (Değişim: %64)

8. Amsterdam (Hollanda): 42.300 $ (Değişim: %42)

9. Kuala Lumpur (Malezya): 41.800 $ (Değişim: %20)

10. Birmingham (İngiltere): 40.300 $ (Değişim: %46)

11. Dublin (İrlanda): 39.900 $ (Değişim: %48)

12. Moskova (Rusya): 39.000 $ (Değişim: %134)

13. Londra (İngiltere): 38.700 $ (Değişim: %40)

14. Edinburgh (İngiltere): 38.700 $ (Değişim: %32)

15. Zürih (İsviçre): 38.500 $ (Değişim: %33)

16. Helsinki (Finlandiya): 37.400 $ (Değişim: %32)

17. Milano (İtalya): 37.100 $ (Değişim: %62)

18. San Francisco (ABD): 37.000 $ (Değişim: %69)

19. Los Angeles (ABD): 37.000 $ (Değişim: %53)

20. Boston (ABD): 36.600 $ (Değişim: %63)

21. Chicago (ABD): 36.500 $ (Değişim: %58)

22. Johannesburg (Güney Afrika): 36.300 $ (Değişim: %90)

23. Cape Town (Güney Afrika): 36.300 $ (Değişim: %105)

24. Roma (İtalya): 36.300 $ (Değişim: %54)

25. Brüksel (Belçika): 36.200 $ (Değişim: %45)

26. Madrid (İspanya): 36.100 $ (Değişim: %67)

27. Barselona (İspanya): 36.100 $ (Değişim: %68)

28. New York (ABD): 35.500 $ (Değişim: %49)

29. Paris (Fransa): 35.400 $ (Değişim: %49)

30. Kahire (Mısır): 34.600 $ (Değişim: %83)

31. Riyad (Suudi Arabistan): 34.600 $ (Değişim: %94)

32. Lizbon (Portekiz): 34.400 $ (Değişim: %24)

33. Stockholm (İsveç): 34.300 $ (Değişim: %33)

34. Münih (Almanya): 33.600 $ (Değişim: %34)

35. Frankfurt (Almanya): 33.600 $ (Değişim: %50)

36. Berlin (Almanya): 33.600 $ (Değişim: %58)

37. Taipei (Tayvan): 33.300 $ (Değişim: %53)

38. Budapeşte (Macaristan): 32.400 $ (Değişim: %63)

39. Prag (Çekya): 32.100 $ (Değişim: %81)

40. Varşova (Polonya): 32.000 $ (Değişim: %77)

Listenin zirvesindeki Singapur ile ikinci sıradaki Tel Aviv arasında bile yaklaşık 98 bin 300 dolarlık fark bulunuyor.

Singapur’daki yeni otomobil fiyatı, New York ve Paris’teki yaklaşık 35 bin dolarlık seviyenin dört katından fazla.

Araştırmada, otomobilin satın alma fiyatının toplam sahip olma maliyetinin yalnızca bir bölümünü oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Özellikle yakıt, bakım, sigorta ve diğer işletme giderleri, otomobilin kullanım süresince ortaya çıkan toplam maliyeti önemli ölçüde değiştirebiliyor.