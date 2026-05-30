Alarm veren analiz: Altın henüz en kötüsünü yaşamadı

Küresel finans piyasalarında ve iç piyasada altın fiyatları üzerindeki sert dalgalanmalar hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle Ortadoğu merkezli jeopolitik haber akışları ve makroekonomik belirsizlikler altının yön arayışında belirleyici rol oynarken, son dönemde yaşanan yoğun satış baskısı yatırımcıları tetikte tutuyor.

Küresel piyasaların nabzını tutan İngiliz haber ajansı Reuters, altın yatırımcılarının stratejilerini baştan aşağı değiştirebilecek son derece kritik bir teknik analiz yayımladı. Reuters analisti Robert Fullem’in grafik verilerine dayandıran değerlendirmesinde, altındaki yükseliş ivmesinin teknik olarak gücünü kaybettiği ve fiyatların çok kritik bir uçurumun kenarında (destek bölgesinde) durduğu uyarısı yapıldı.

ZAYIFLAYAN TREND ALARM VERİYOR

Reuters analisti Robert Fullem, altının teknik görünümüne ilişkin yaptığı incelemede, kıymetli metalin son haftalarda kalıcı bir yükseliş trendi oluşturamadığına dikkat çekti. Fiyatlarda görülen ani ve kısa vadeli sıçramaların teknik analiz literatüründe "zayıflayan bir trendin işareti" olduğunu belirten Fullem, son aylarda grafiklerde sürekli bir önceki tepeye göre daha düşük zirveler (lower highs) oluştuğunu vurguladı.

LSEG veri terminallerine yansıyan teknik göstergelere göre, altın fiyatlarında yaşanan son geri çekilme, piyasaların en güçlü uzun vadeli göstergesi kabul edilen 2.000 günlük hareketli ortalama olan 4.394 dolar seviyesine kadar dayandı.

DESTEK HESABI: BOĞALAR VE AYILARIN YOĞUN SAVAŞ ALANI

Analizde, 4.394 dolarlık hareketli ortalamanın geçtiğimiz ekim ayında test edilen 4.381,21 dolarlık tarihi zirve ile yaklaşık 4.417 dolar seviyesinden geçen alt Bollinger bandına olan yakınlığı mercek altına alındı. Geçmiş zirvelerin ve Bollinger bantlarının piyasa psikolojisinde güçlü birer baraj hattı kurduğunu ifade eden analistler, yatırımcıların önümüzdeki günlerde özellikle 4.381 dolar ile 4.417 dolar aralığını çok yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Reuters analiz raporuna göre altın piyasasında işlem yapan yatırımcıların radarında bulunması gereken teknik seviyeler şöyle:

"BU BÖLGENİN ALTINA SARKARSA MART AYI DİBİNE KADAR ÇAKILABİLİR"

Robert Fullem, piyasada şu an alıcılar (boğalar) ile satıcılar (ayılar) arasında çok yoğun bir hacim savaşının yaşandığının altını çizdi. Analizde, aşağı yönlü kırılma riskinin halen masada büyük bir ağırlık oluşturduğu ifade edilerek şu teknik tespit paylaşıldı:

"Altın fiyatlarının bahsi geçen 4.381 - 4.417 dolar destek hattının altına kalıcı ve hacimli bir şekilde sarkması durumunda, piyasadaki panik satışları ve satış baskısı katlanarak hızlanacaktır. 4.381 dolar desteğinin altında oluşabilecek güçlü bir ayı kırılması, fiyatları doğrudan mart ayında test edilen 4.097,99 dolar seviyesindeki dip bölgesine kadar taşıyabilir. Teknik görünümdeki düşüş trendi henüz geçerliliğini yitirmiş değil."

YÜKSELİŞ SENARYOSUNDA TEK ŞART

Reuters analizinde yalnızca karamsar senaryoya değil, altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü bir ralli başlatabilme olasılığına da yer verildi. Rapora göre, altının mevcut zayıf ve kırılgan görünümden tamamen sıyrılıp yeniden güvenli bir yükseliş zeminine oturabilmesi için ilk etapta bu ay içinde test edilen 4.773,14 dolar direnç seviyesinin üzerine çıkması ve bu seviyede kalıcılık sağlaması gerekiyor.

Analist Robert Fullem, 4.773 dolar direncinin yukarı yönlü aşılması durumunda, teknik grafiklerdeki düşüş ve satış beklentilerinin önemli ölçüde geçerliliğini yitireceğini, ayı piyasasının zayıflayarak yeni bir boğa trendinin önünün açılacağını ifade etti.