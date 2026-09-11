Alacaklılar kapıya dayandı... 35 yıllık Türk inşaat şirketi iflas etti

İzmir’de 35 yıldır faaliyet gösteren İzmer İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. hakkında iflas kararı verildi. Şirketin iflasına, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından hükmedildi.

Mahkemenin 23 Ocak 2026 tarihli kararıyla iflasına karar verilen şirketin alacaklılarına ilişkin ek sıra cetveli de hazırlandı. Ege'de Son Söz'de yer alan habere göre, İzmir İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, iflas masasına alacak kaydı yaptıranların kayıt, kabul, ret ve sıralarını gösteren 8 Eylül 2026 tarihli ek sıra cetveli, aynı gün İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesine asıldı.

İlanda, sıra cetvelinde yer alan alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinde yapılabileceği belirtildi. Alacakların sırasına ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde İzmir İcra Hukuk Mahkemelerinde dava açılarak yapılabileceği bildirildi.

İzmir İflas Dairesi, söz konusu sürelere ilişkin duyuruyu İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında tebliğ ve ilan etti.

İFLAS DUYURUSU

Duyuru şu şekilde:

"İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 23/01/2026 Tarih ve 2023/829 Esas sayılı İlamı ile iflasına karar verilen yukarıda bilgileri yazılı Müflisin borçlarından dolayı iflas masasına alacak kaydı yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını karar dayanağıyla birlikte gösteren 08/09/2026 Tarihli ek sıra cetveli, 08/09/2026 Tarihinde İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesine asılmış ve Dairemizde incelenmek üzere hazırdır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde İzmir İcra Hukuk Mahkemelerinde dava açabilecekleri hususu İİK.' nun 166, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236. Maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur"