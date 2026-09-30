AKP'nin çok konuşulan SPK paylaşımının sırrı ortaya çıktı! Fon mağduru olmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmanın merkezinde bulunan Tera Yatırım Holding'in, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemesine aldığı TP2 fonuna, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin ortağı olduğu dört şirketin de yatırım yaptığı öğrenildi. "AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı"'nın sosyal medya hesabından SPK'nın görevlerinin hatırlatıldığı paylaşım yeniden gündem oldu.

Gazeteci Yiğit Uzun'un gündeme getirdiği iddiaya göre, Zeybekci'nin ortak olduğu şirketler aracılığıyla TP2 fonuna yatırılan para içeride kaldı.

İddialara ilişkin Zeybekci'ye ulaşan gazeteci Aytunç Erkin, AKP'li yöneticinin söz konusu yatırımı doğruladığını aktardı.

"MAĞDUR 455 BİN KİŞİDEN BİRİYİZ"

Nihat Zeybekci, kendisinin ve ortak olduğu şirketlerin TP2 fonundaki durumuna ilişkin soruya, yatırımların bulunduğunu doğrulayarak yanıt verdi.

Zeybekci, kendilerinin de fon nedeniyle mağdur olan 455 bini aşkın kişi arasında bulunduğunu belirtti. Ancak yatırımlarının herhangi bir spekülatif hisseyle bağlantısı olmadığını savundu.

SPK PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

Zeybekci'nin fon mağdurları arasında olduğunu açıklaması, daha önce AKP'nin Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından yapılan SPK paylaşımını da yeniden gündeme taşıdı.

Fon soruşturmasının kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı dönemde, Nihat Zeybekci'nin başkanlığını yürüttüğü AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın X hesabından SPK'nın görev ve yetkilerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapılmıştı.

Paylaşımda özellikle SPK'nın soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabildiğine ilişkin ifadeye dikkat çekilmişti.

Zeybekci'nin şirketlerinin de incelemeye alınan TP2 fonuna yatırım yaptığının öne sürülmesi ve Zeybekci'nin kendisini "455 bin mağdurdan biri" olarak tanımlamasıyla, söz konusu paylaşım yeniden tartışma konusu oldu.