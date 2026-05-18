AKP'li ismi CİMER'e şikayet ettiler: Orköy desteğini siyasi nüfuzu için kullanıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) tarafından sağlanan kalkınma destekleri etrafında dönen iddialar, bölgede yaşayan halkın büyük tepkisini topladı.

Taşlıca Mahallesi sınırlarında yer alan Murtiçi Orman İşletme Şefliği bünyesinde mesai yaptığı ifade edilen bir personelin, sahip olduğu siyasi bağlantıları devreye sokarak kamuya ait imkanları kendi yakın çevresinin menfaatine yönlendirdiği öne sürüldü.

Söz konusu personelin, aynı zamanda AKP mahalle sorumluluğu görevini yürüten Mustafa Öztürk olduğu belirtildi.

Öztürk’ün uzun senelerdir bölgedeki orman teşkilat kadroları üzerinde ağırlık kurduğu, yaşamını hayvancılık ve ormancılıkla kazanan köylülerin üzerinde idari baskı oluşturduğu iddiaları gündeme geldi.

KÖYLÜNÜN KALKINMA DESTEĞİNDE İKAMET OYUNU İDDİASI

Bölge sakinlerini ayağa kaldıran son hadisenin ise Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) eliyle köylülere üretimde kolaylık sağlaması amacıyla sunulan traktör tahsisi projesinde yaşandığı aktarıldı.

Mahalle sakinleri, bahse konu olan ekonomik desteğin gerçekten ihtiyacı olan üreticiler yerine, tamamen akrabalık ve yakınlık bağları gözetilerek usulsüzce dağıtıldığını ileri sürdü.

İddiaların odağındaki traktör desteğinin, fiili olarak tamamen farklı bir mahallede yaşamını sürdüren Musa Güven isimli şahıs adına tahsis edildiği saptandı. Resmi başvuru dosyasında, bu şahsın çalışma kolları ve ikametgah bilgilerinin gerçeğe aykırı biçimde düzenlenerek sisteme girildiği iddia edildi.

ORMAN GÖREVLİLERİNE BASKI YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Sürecin bürokratik ilerleyişi sırasında, usulsüzlüğe zemin hazırlamak adına bazı orman görevlileri ile yerel yöneticilerin de siyasi güç kullanılarak baskı altına alındığı iddia edildi.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİLER

Yaşanan bu tablonun ardından harekete geçen mahalle sakinleri ve yöre halkı, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) desteklerinin hangi isimlere, hangi objektif kriterler baz alınarak dağıtıldığının şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması talebiyle imza kampanyası başlattı.

İddialar CİMER'e taşındı. Bazı köylüler usulsüzlük iddialarını CİMER'e yazarak inceleme istedi.