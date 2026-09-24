AKP'de ayyuka çıkan krizi açıkladı! "Bakanın bile gücü yetememiş

Fon krizi AKP içinde de tartışma yarattı. YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı’nın SPK’ya yaptığı görev hatırlatmasını parti içindeki bir kavganın işareti olarak yorumladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde usulsüzlükleri gördüklerini ancak soruşturma için SPK izni gerektiğini söylemesine dikkat çeken Özlale, “Gürlek’in elini kolunu bağlayan güç kim?” diye sordu. Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Kasım 2025'te fonlar konusunda uyarısına rağmen harekete geçilmemesine dikkat çekti. Özlale, AKP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin SPK paylaşımı ile parti içerisinde bir uyarı yaptığını savundu.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, AKP’nin SPK’ya görevlerini hatırlatan açıklamasını parti içindeki bir kavganın işareti olarak yorumladı. Borsa İstanbul’daki denetim ilişkisini eleştirdi; fon mağdurları için kanun teklifi sunduklarını söyledi.

Özlale, Tera ve Pusula holdinglerin adının geçtiği fon krizine ilişkin basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı’nın Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yönelik açıklamasının kime mesaj olduğu sorulunca önce Borsa İstanbul’u gündeme getirdi.

BORSA İSTANBUL’DAKİ DENETİM İLİŞKİSİNE TEPKİ

Yatırım fonlarının borsada işlem gören hisseler üzerinden yüksek kazançlar elde edildiğini hatırlatan Özlale, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmasını eleştirdi:

"İlk önce size bir başka ilginç nokta daha söyleyeyim Yıldız Hanım. Şimdi bunun, bütün bu işlerin göbeğinde bir de Borsa İstanbul var değil mi? Çünkü bu yatırım fonları, eee Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri üzerinden de eee fahiş kazançlar elde etti. İşte ben size söyleyeyim; Borsa İstanbul kimin denetiminde? Devlet Denetleme Kurulu'nun, değil mi? Peki Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nın şu anda Borsa İstanbul'da bir görevi var mı? Ben size söyleyeyim: Devlet Denetleme Kurulu'nun denetlediği Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı."

"DEŞTİKÇE ÖYLE ŞEYLER ORTAYA ÇIKIYOR Kİ..."

"Yani, işi deştikçe öyle şeyler ortaya çıkıyor ki... Tekrardan söyleyeyim; Borsa İstanbul'u denetlemekle yükümlü olan Devlet Denetleme Kurulu'nun başındaki kişi, Borsa İstanbul'un Başkan Vekili. Yani siz başkan vekili olduğunuz bir yeri aynı zamanda denetliyorsunuz."

“AK PARTİ’NİN İÇERİSİNDE BU İŞLE İLGİLİ BİR KAVGA VAR”

Özlale, bu tür bürokratik ilişkilerin yalnızca ekonomide değil, başka alanlarda yaşanan krizlerde de etkili olduğunu savundu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik eleştirisini şöyle dile getirdi:

"Bir; burada bzim devamlı itiraz ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bu ilişkiler, bürokrasinin kendi arasındaki ilişkiler, daha birçok krizin, sadece iktisadi alanda değil, daha başka alanda birçok krizin , temel sebebidir. Tekrardan söyleyeyim; bu yönetim sistemi ve bu yönetim sistemiyle beraber gelen bürokratik ilişkiler, şu an içinde bulunduğumuz sistemdeki krizin temel sebebidir."

Özlale, AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı’nın SPK’ya sosyal medya üzerinden görev hatırlatmasını parti içindeki bir anlaşmazlığın işareti olarak değerlendirdi.

Özlale, açıklamanın, ekonomiden sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’nin bilgisi ve onayı dışında yapılamayacağını savundu. SPK üyelerinden birinin Adalet Bakanı’nın eşi olduğunu söyleyerek bu açık mesajın neden verildiğini sordu:

"İkinci olay da şu: Çok belli ki, AK Parti'nin içerisinde bu işle ilgili bir kavga var. Yani AK Parti'de ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Nihat Zeybekçi. Kendisi geçmişte bakanlık yapmış çok tecrübeli bir isim. Kendisinin izni, onayı olmadan bu açıklamanın yapılması mümkün değil. Ne oldu da, AK Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısına bağlı birim, Sermaye Piyasası Kurulu'na, yani yönetim kurulu üyelerinden bir tanesinin de Sayın Adalet Bakanı'nın eşi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'na, bu hatırlatmayı hem de sosyal medya üzerinden yapma ihtiyacı hissetti?"

"ZEYBEKÇİ DAHLİ OLANLARA MESAJ GÖNDERİYOR"

Özlale’ye göre AKP Genel Merkezi’nden gelen açıklama, fonlarla ilgili işlemlerde ve denetim eksikliklerinde sorumluluğu bulunan kişilere de yönelikti:

"Yani bir tarafta AK Parti Genel Merkezi var. AK Parti Genel Merkezi'nde en yetkili insanlardan bir tanesi, geçmişte de bakanlık yapmış, tecrübe olan kişinin bağlı olduğu birim, açık açık hepimizin göreceği şekilde sosyal medya üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'na görevlerini hatırlatıyor ve diyor ki; Sermaye Piyasası Kurulu'nun üzerinde yaptığı işlemler, bütün bu denetim gözetim eksikliği üzerinde dahli olanlara bir mesaj gönderiyor."

KÜLÜNK VE TAYYAR’IN ÇAĞRILARINI DİKKAT ÇEKTİ

Özlale, eski AKP vekilleri Metin Külünk ve Şamil Tayyar gibi AKP’nin geçmişinden gelen isimlerin de fon krizinin aydınlatılması için sosyal medyada çağrılar yaptığını hatırlattı. Bu mesajların hem Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a hem de kamuoyuna yönelik olduğunu söyledi:

"Bir başka nokta daha var. AK Parti'nin kurucu kadroları arasında yer alan, 25 yıldan beri AK Parti'nin o davasına hizmet eden gazeteciler ve eski siyasetçiler var. Sayın Metin Külünk gibi, Sayın Şamil Tayyar gibi. Bildiğiniz gibi bu kriz ortaya çıktığı andan itibaren, bu isimler bu fon krizinin tümüyle aydınlatılmasıyla ilgili sadece Cumhurbaşkanına değil, bütün topluma sosyal medya üzerinden önemli mesajlar veriyorlar."

"MAĞDURİYETİ ÇOK İYİ GÖRÜYORLAR"

Özlale’ye göre bu çıkışların ilk nedeni, fon mağduriyetinin AKP seçmeninde ve mütedeyyin kesimde yarattığı tepkiydi:

"Bunun bence iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi; Sayın Tayyar, Sayın Külünk ve AK Parti'nin o çekirdek kadrosu içinde yer alan kişiler, bu fon krizinin toplumda, AK Parti seçmeninde, mütedeyyin kesimde yarattığı öfkeyi, yarattığı mağduriyeti çok iyi görüyorlar. Bu kişiler öyle sıradan kişiler değil. Sahayı çok iyi koklayan, AK Parti seçmeninin DNA'sını çok iyi bilen insanlar. Birinci açıklama bu."

“BÜROKRATİK BİR OLİGARŞİYE DÖNMÜŞ DURUMDA”

Özlale, ikinci nedenin AKP içindeki bazı isimlerin üst düzey bürokrasinin işleyişinden duyduğu rahatsızlık olduğunu savundu. Özlale bürokratların denetlenemediğini ve haksız kazanç sağlayabildiğini ileri sürdü:

"İkinci açıklama da bence şu: Uzun zamandan beri, bizim içinde bulunduğumuz yönetim sistemi bürokratik bir oligarşiye dönmüş durumda. Yani üst düzey bürokratların denetlenemez, düzenlenemez, haksız kazancı çok rahatlıkla sağlayabildiği bir oligarşik düzen var. Bu bürokratik oligarşiden de bence AK Parti'ye gerçekten gönül veren, kuruluşundan itibaren AK Parti için çalışan, sahadaki atmosferi çok iyi gören siyasetçilerin çok rahatsız olduğunu görüyorum ben."

Özlale, fon mağdurları için tasfiye sürecine ilişkin bir kanun teklifi sunduklarını hatırlattı. Krizin AKP içindeki bir anlaşmazlığı tetiklediğini ya da görünür hâle getirdiğini söyledi. Özlale AKP’den gelen açıklama ve araştırma çağrılarını da kendi ifadesiyle ‘bürokratik oligarşiye’ yönelik bir itiraz olarak değerlendirdi:

"Bu fon krizi, bu mağduriyeti yaratmıştır. Bu mağduriyetin nasıl bir tasfiye süreci gerektirdiğini bizler bir kanun teklifiyle açıkladık. Ama Yıldız Hanım sizin sorunuza gelecek olursak, bu fon krizi aynı zamanda bence AK Parti'nin içerisinde bir krizi daha tetiklemiştir ya da gün yüzüne çıkartmıştır. AK Parti'de ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı SPK'ya görevini hatırlatıyorsa, AK Parti'nin çekirdek kadrolarından gelen insanlar bu fon krizinin tüm yönleriyle araştırılmasını sosyal medyada paylaşıyorsa eğer, o zaman bizim "bürokratik oligarşi" dediğimiz bu düzene bizzat AK Parti'ye gönül veren siyasetçilerden ve seçmenden de çok ciddi bir itiraz gelmektedir. Ben bu fon krizinden aynı zamanda böyle bir siyasi sonuç çıkartıyorum."

GÜRLEK’İN AÇIKLAMASI DA SORULDU

Basın toplantısında Özlale’ye, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu döneme ilişkin açıklaması da soruldu. Bir gazeteci, Gürlek’in usulsüzlükleri gördüklerini ancak resen soruşturma için SPK izni gerektiğini söylediğini hatırlattı. Gürlek’in tespitlerini SPK’ya iletip iletmediği ve izin isteyip istemediği sorusunu yöneltti.

Özlale, SPK’nın durumdan haberdar olduğuna ilişkin bir rapor hazırlandığını iddiasını hatırlatıpancak bu raporla Gürlek’in uyarısının dikkate alınmadığını savundu:

"Sermaye Piyasası Kurulu bunun farkındaydı. Bununla ilgili de bir rapor hazırlandı. Bu rapor sisteme yüklendi." Fakat ne olduysa, ne bu rapor dikkate alındı, ne de Sayın Adalet Bakanı'nın "bu resen soruşturma başlatmak istedik" diye uyarısı dikkate alındı. Orada demek ki, eğer toplumun her alanında çok rahatlıkla soruşturma açabilen Adalet Bakanı bile burada etkisiz kalmışsa, yetkisiz kalmışsa, Sayın Gürlek'in elinden bu süreçte bile hiçbir şey gelmiyorsa, o zaman çok daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız."

“GÜRLEK’İN ELİNİ KOLUNU BAĞLAYAN GÜÇ KİM?”

Özlale, Gürlek’in geçmişte farklı konularda yürüttüğü soruşturmaları hatırlatarak fonlarla ilgili iddialar karşısında neden harekete geçilemediğini sordu:

"Yaptığı operasyonlara baktığınız zaman toplumun neredeyse her kesimini etkileyen konularda hiç gözünü budaktan sakınmayıp pozisyon alan bir Adalet Bakanı var. Burada bir yolsuzluk, burada bir usulsüzlük, burada bir denetimsizlik, burada bir fahiş kazanç olduğunu görüp neden eli kolu bağlanıyor o zaman? Yani Sayın Gürlek'in tutumunu biliyoruz. Sayın Gürlek'in elini kolunu bağlayan, bu konuda en üst mercilere kadar bu olayı götürmesini engelleyen güç kim?"

Özlale, Gürlek’in bir engelle karşılaştığı ve tespitlerini SPK’ya kabul ettiremediği görüşünü dile getirdi. Özlale önlem alınmamasına ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Ben burada şöyle bakıyorum; Sayın Bakan Gürlek demek ki öyle bir engelle karşılaşmış ki, öyle büyük bir engel var ki burada, o zaman bu resen soruşturmayı başlatamamış. Sermaye Piyasası Kurulu'na kendisini, gördüklerini, gözlemlerini dinletememiş, sözünü geçirememiş. Yani nereden bakarsanız bakın, bu açıklama aslında size şunu gösteriyor: Adalet Bakanlığı'nın tespit ettiği bir usulsüzlük var. Milyarlarca liralık bir haksız kazanç var. Adalet Bakanlığı bunun farkında. O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Sayın Akın Gürlek bu işin farkında ve bir türlü bununla ilgili önlem alınmamış."

Üst düzey bürokratların ve siyasetçilerin kazanç sağlamış olabileceğini öne süren Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Gürlek’in itirazlarına rağmen tedbir alınmamasının araştırılması gerektiğini savundu:

"O zaman da bu bizim şüphelerimizi doğruluyor. Yani onay içerisinde demek ki burada üst düzey bürokratlar, siyasetçiler önemli ölçüde kazanç sağlamışlar ki Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Sayın Akın Gürlek'in bütün itirazlarına ve tespitlerine rağmen önlem alınmamış. Ben Sayın Gürlek'in açıklamalarını ilgiyle ve biraz da dehşetle izledim. Çünkü demek ki o da, kendisi de bu olayların farkında."

Özlale, Gürlek’in tespitlerini SPK’ya aktarıp aktarmadığının ve aktardıysa nasıl bir yanıt aldığının açığa çıkarılmasını istedi. Soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini söyledi:

"Peki, Sayın Başsavcı, o dönem için konuşuyorum, Sayın Başsavcı bu olayların farkındaysa neden o zaman "Sermaye Piyasası Kurulu'na ben söz geçiremedim" deyip geri çekilmiştir? Ya da Sermaye Piyasası Kurulu'na bu olayı aktardığı zaman, aktardıysa, aktardığı zaman "Tamam sen bu işe çok fazla bulaşma" diyen bir güç mü olmuştur? Ben Sayın Akın Gürlek'in açıklamalarından bu soruşturmanın daha da derinleştirilmesi gerektiğini anlıyorum."

“800 MİLYAR LİRALIK KAYBIN SEBEBİ KİM?”

Özlale, yargının, Şimşek’in ve dönemin SPK başkanının uyarılarına rağmen önlem alınmadığını ileri sürdü. Son bir yılda 800 milyar liralık kayıp ortaya çıktığını iddia eden Özlale, büyük yatırımcıların eylül başından itibaren fonlardan çıktığını, küçük yatırımcıların ise mağdur edildiğini savundu:

"Yani işin içerisinde yargı da buradaki usulsüzlüğü tespit etmiş. Milyarlarca liralık haksız kazanç olduğuna dair bir şüphe doğmuş. E bizzat Hazine ve Maliye Bakanı bunu söylüyor. E Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, o dönemki, bunu söylüyor. Yani üç tane; yargı, Hazine ve Maliye Bakanı ve üst düzey bürokrat, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Üçü de bu uyarıları yapmasına rağmen son bir sene içerisinde 800 milyar liralık bir kaybın ortaya çıkmasının sebebi kim? Bir bakan, bir başsavcı ve bir üst düzey bürokrat bu işi biliyorsa ve buna rağmen önlem alınmıyorsa, buna rağmen küçük yatırımcı mağdur edilip büyük yatırımcı eylülün ilk başından itibaren bu fonlardan çıkıyorsa demek ki burada sadece bir iktisadi problem yok. İşin içinde bürokrasinin de olduğu bir yolsuzluk var."