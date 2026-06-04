Akıllı telefon pazarı ateş hattında: Kazanan Apple, kaybeden Android!

En son tahmin, IDC'nin daha önceki %12,9'luk düşüş tahminine göre daha da bir gerilemeyi temsil ediyor. Araştırma şirketi, bellek tedarik koşullarının iyileşmesiyle birlikte düşüşün 2027'ye kadar %1,1 daha devam edeceğini ve 2028'de %5,5'e toparlanacağını öngörüyor.

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Revize edilen tahmin, piyasanın aynı anda iki baskı altında olduğunu gösteriyor . 2025'te sektörü etkilemeye başlayan bellek kıtlığı ana faktör olmaya devam ederken, ABD ile İran arasındaki savaş da yüksek petrol ve ulaşım fiyatları yoluyla üreticilerin maliyetlerini artırıyor.

Her iki faktör de akıllı telefon üreticilerini daha az cihaz göndermeye ve daha pahalı modellere odaklanmaya zorluyor. Ortalama satış fiyatının 2026'da bir önceki yıla göre 100 dolar artarak rekor seviye olan 550 dolara ulaşması bekleniyor.

Bu değişim, pazarın alt segmentini en çok etkiliyor. Tüketici harcama gücünün zayıflaması ve perakendecilerin kar marjlarının düşmesi nedeniyle, 200 doların altındaki segmentin en fazla küçülmesi bekleniyor.

Gelişmekte olan piyasalar en büyük düşüş riskiyle karşı karşıya. IDC, Orta Doğu ve Afrika'daki sevkiyatların %23, Orta ve Doğu Avrupa'daki sevkiyatların %19 ve Asya-Pasifik'teki (Japonya ve Çin hariç) sevkiyatların ise %14 oranında azalacağını öngörüyor.

Buna karşılık, Kuzey Amerika'nın %6,3'lük bir düşüşle daha dirençli olması bekleniyor. Bölge, daha çok premium akıllı telefonlara yönelik olup, 2026 yılının ilk çeyreğinde sevkiyatların %60'ı 800 ABD dolarının üzerinde fiyatlandırılacak.

Çin'de de %13'lük çift haneli bir düşüş bekleniyor. Ülkedeki daha ucuz Android markaları, maliyet baskıları nedeniyle rekabetçi kalmakta zorlanıyor.

PLATFORMA GÖRE DAĞITIM

İşletim sistemleri arasında Android'in 2026'da yıllık %20'lik bir düşüş yaşayacağı öngörülüyor. IDC'ye göre bu rakam, bileşenlere erişimi olan büyük tedarikçiler ile düşük fiyat aralığına maruz kalan küçük markalar arasındaki giderek büyüyen uçurumu gizliyor.

Samsung'un, Android'in genel olarak düşüş göstermesine rağmen pazar payını artırması bekleniyor. IDC'ye göre şirket, güvenli bellek tedarikinden, daha güçlü bir premium ürün gamından ve daha küçük rakiplerin başaramadığı orta fiyat aralığına nüfuz etmesinden fayda sağladı.

Apple'ın konumu beklenenden daha güçlü görünüyor. IDC, erken bellek tedariki ve gelişmiş pazarlarda ve Çin'de iPhone 17 serisine olan talebin de etkisiyle, 2026 için iOS tahminini %8,1'lik düşüşten %5,2'ye revize etti.

IDC Küresel Müşteri Cihazları Başkan Yardımcısı Francisco Jeronima, “2026, Apple için belirleyici bir yıl olacak” dedi. “Genel akıllı telefon pazarının tarihindeki en büyük düşüşü yaşayacağı bir yılda, iOS %22 ile şimdiye kadarki en yüksek yıllık pazar payına ulaşacak.”

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"Apple, rakiplerinin çoğunun başaramadığı üç şeyi yaptı: bellek tedarikini erken güvence altına aldı, Çin'de dikkat çekici bir dönüşümü tetikleyecek kadar güçlü bir portföy oluşturdu ve gelişmiş pazarlardaki tüketicilerin değişim döngülerini uzattığı ve daha üst düzey ürünlere yöneldiği bir dönemde iPhone 17'yi talebi karşılayacak şekilde konumlandırdı. Bu krizin ardından gelen pazar payı değişimi, Apple'a diğer tüm satıcılardan daha fazla fayda sağlayacak," diye ekledi analist.

IDC, HarmonyOS'un genel pazardan daha iyi performans göstereceğini ve Huawei'nin işletim sistemini kullanan cihazların sevkiyatının 2026'da 62 milyon adede ulaşacağını öngörüyor; bu rakam, önceki 42 milyonluk tahminin oldukça üzerinde.

IDC'nin belirttiğine göre Huawei, HarmonyOS'u daha düşük fiyatlı modellere de genişletirken, yeni cihazların fiyatlarını korudu veya düşürdü ve eski modeller için desteği sürdürdü. Bu yaklaşım, yükselen Android fiyatlarının alternatiflere yer açtığı bir dönemde HarmonyOS'u popüler hale getirdi.

Uzun vadeli değişiklikler

Tahminler, sektörün kısa vadeli bir baskı aşamasından ziyade, yapısal olarak daha yüksek maliyetlerin olduğu bir döneme girdiğini gösteriyor. IDC'ye göre, bellek tedariki istikrara kavuştuktan sonra bile, düşük fiyatlı telefonlar tahmin dönemi içinde önceki fiyat seviyelerine geri dönmeyebilir.

IDC'nin Dünya Çapında Çeyreklik Mobil Telefon Takip Raporu'nda kıdemli araştırma direktörü Nabila Popal, "Derinleşen bellek yetersizliği krizi, bu yılki rekor %14'lük düşüşün ardındaki baskın güç olmaya devam ediyor, ancak artık tek neden bu değil," dedi. "ABD-İran savaşı, yükselen petrol fiyatları ve ulaşım maliyetleri nedeniyle akıllı telefon üreticileri için yeni bir fiyat baskısı katmanı ekledi."

Popal, "Bu faktörlerin birleşimi, perakendecileri arzı azaltmaya, fiyatları artırmaya ve daha yüksek fiyat noktalarına odaklanmaya zorluyor; bu da akıllı telefonların ortalama satış fiyatını geçen yıla göre 100 dolar artırarak rekor seviye olan 550 dolara çıkarıyor" diye ekledi.

Popal, "2026, yapısal olarak daha yüksek maliyetlerin yeni gerçekliğinin yerleşmesiyle sektör için belirleyici bir yıl olacak. Tüketiciler için bu, ultra ucuz akıllı telefonlar döneminin sonu anlamına geliyor. Perakendeciler için ise bu, yalnızca stratejilerini bu yeni fiyatlandırma ortamına uyarlayabilen ve daha yüksek fiyatlarla talebi sürdürebilenlerin hayatta kalacağı anlamına geliyor," diyerek sözlerini tamamladı.

Bir sektör için iyi haber

IDC'nin açıklamasına göre, 2025 yılında 170 milyondan fazla cihazı kapsayan 100 doların altındaki kategori, bellek fiyatlarının daha yüksek seviyelerde sabitlenmesiyle ekonomik olmaktan çıkıyor ve pazar, daha güçlü satın alma gücüne ve fiyatlandırma üzerinde daha iyi kontrole sahip büyük satıcılar arasında giderek daha fazla yoğunlaşıyor.

Ancak genel düşüşe rağmen akıllı telefon pazarının bir alanı büyümeye devam edecek. Katlanabilir akıllı telefonlar, 2026 yılına kadar yıllık %20'lik bir büyüme gösterecek ve bu da onları hem satış hacmi hem de fiyat açısından hala büyüyen pazarın birkaç bölümünden biri haline getirecek.

IDC'nin açıklamasına göre, katlanabilir cihazlar toplam akıllı telefon satış hacminin hala küçük bir bölümünü oluşturuyor, ancak mevcut üreticilerin yeni pazar duyuruları ve Apple'ın yılın ikinci yarısında bu kategoriye girmesi beklentisi, büyümenin sürdürülmesine yardımcı oluyor.

Katlanabilir akıllı telefon segmenti, perakendecilerin arzı artırırken yüksek fiyatları koruyabildiği nadir segmentlerden biridir.