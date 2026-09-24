"Akıllı" dediler, tek bir tıkla çöp oldular!

Akıllı ev aletleri günlük hayatımızda büyük kolaylıklar sunsa da beraberinde ciddi riskler de getiriyor. Bu durum, yakın zamanda tanınmış bir markanın buzdolaplarında yaşanan ve bir yazılım güncellemesiyle tetiklenen toplu arızayla bir kez daha gözler önüne serildi.

Samsung, bazı cihazların tamamen işlevsiz hale gelmesi üzerine buzdolaplarına yönelik SmartThings güncellemesinin dağıtımını durdurdu. Star News Korea'nın haberine göre sorun, 22 Eylül'de Güney Kore'de ortaya çıktı ve öncelikle 2024 sonrasında piyasaya sürülen Bespoke AI dört kapılı modelleri etkiledi.

Samsung Members forumuna çok sayıda şikâyet yağdıran kullanıcılar, güncellemeyi onayladıktan hemen sonra buzdolaplarının çalışmayı bıraktığını belirtti. Yapılan paylaşımlara göre cihazların iç aydınlatmaları söndü, dokunmatik panelleri tepkisizleşti ve en önemlisi soğutma sistemi tamamen durdu. Bazı kullanıcılar ise buzdolaplarının yazılım yükleme ekranında takılı kaldığını bildirdi. Cihazların fişini çekip tekrar takmak gibi standart yöntemler de sorunu çözmeye yetmedi.

ZDNet Korea'ya göre bu skandal, yazılımın henüz test aşamasındaki dahili bir sürümünün yanlışlıkla son kullanıcılara gönderilmesinden kaynaklandı. Hatayı fark eden Samsung, güncelleme dağıtımını derhal kesti.

Ancak ne yazık ki cihazların işlevselliği uzaktan müdahaleyle geri kazandırılamıyor. Teknik ekiplerin yerinde inceleme yapması gerektiğinden şirket, kullanıcıların yetkili servislerle iletişime geçmesini ve onarım tamamlanana kadar gıdaları buz kaplarında saklamasını tavsiye ediyor.

BAYRAM ÖNCESİ SÜRPRİZ SİYAH EKRAN

Olayın zamanlaması da durumu daha krizli hale getirdi. Arıza, Güney Korelilerin buzdolaplarını bayram alışverişiyle doldurduğu geleneksel Chuseok Bayramı'nın hemen öncesinde yaşandı. Yiyeceklerinin bozulma riskiyle karşı karşıya kalan tüketicilerin bir kısmı, çözümü geçici olarak kuru buz kullanarak ortamı soğuk tutmakta buldu.

Yoğun şikâyet dalgası servis merkezlerinde büyük bir kilitlenmeye yol açtı. Destek talebinde bulunmakta zorlanan kullanıcılara, teknisyen ziyaretinin ancak tatil hafta sonu bittikten sonra mümkün olabileceği iletildi. Yaşanan kriz üzerine Samsung Electronics Servis, soğutma arızalarına acil müdahale edebilmek adına nöbetçi mühendisler ve çağrı merkezi personeli görevlendirdiğini duyurdu.

Samsung yaşanan aksaklık nedeniyle kamuoyundan özür dilese de etkilenen cihaz sayısını henüz açıklamadı. Ayrıca hatalı güncelleme yüzünden bozulan gıda ürünlerinin maddi tazminatının karşılanıp karşılanmayacağı da belirsizliğini koruyor.