Akçansa'nın tamamı Alman ortağa satıldı

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarında portföy değişimleri devam ediyor. Sabancı Holding, çimento alanındaki en büyük iştiraklerinden biri konumunda bulunan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerindeki ortaklık yapısını kökten değiştiren bir hamle yaptı.

Holding, Akçansa sermayesinde elinde bulundurduğu %39,72 oranındaki hisselerin tamamını, şirketin diğer büyük ortağı olan Heidelberg Materials firmasına devrettiğini duyurdu.

ORTAKLIK YAPISI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Finans çevrelerinde geniş bir yankı uyandıran bu stratejik hisse devrinin toplam maliyeti 427.882.713 USD olarak kayıtlara geçti. Uzun seneler boyunca Akçansa bünyesinde dengeli bir ortaklık modeli yürüten iki gruptan biri olan Heidelberg Materials, bu büyük satın alma hamlesiyle birlikte şirketteki yönetim ağırlığını ve operasyonel kontrolünü en üst seviyeye taşımış oldu. Şirket tarafından KAP’a yapılan resmi bildirimle bu devasa işlemin tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.

SATIŞIN ARKASINDAKİ STRATEJİ VE YASAL SÜREÇ

Sabancı Holding tarafından atılan bu adımı, portföy optimizasyonu süreci olarak değerlendiriyor. Holdingin bu satıştan elde edilecek finansal kaynağı küresel çaptaki yeni nesil teknolojiler, dijital dönüşüm süreçleri ve yeşil enerji projeleri gibi odak alanlarına aktarmayı planladığı ifade ediliyor.

Türkiye çimento sektörünün lider isimlerinden Akçansa için tamamen yabancı sermaye kontrolündeki yeni bir dönemin kapısını aralanmış oldu.