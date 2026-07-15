Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Akaryakıtta kara cuma! Zam üstüne zam geliyor

Akaryakıtta kara cuma! Zam üstüne zam geliyor

Akaryakıtta zam pompaya yansıdı, yeni zammın haberi geldi. Bu gece benzine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından cuma günü adeta zam bombardımanı var.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Akaryakıtta kara cuma! Zam üstüne zam geliyor

Akaryakıtta tabela bir kez daha sürücülerin aleyhine değişiyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre cuma gününden geçerli motorine 3,90 TL, benzine 1 TL düzeyinde zam bekleniyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Zam Motorin Benzin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro