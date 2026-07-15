Akaryakıtta kara cuma! Zam üstüne zam geliyor

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Akaryakıtta tabela bir kez daha sürücülerin aleyhine değişiyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre cuma gününden geçerli motorine 3,90 TL, benzine 1 TL düzeyinde zam bekleniyor.

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