Akaryakıtta kara cuma! Zam üstüne zam geliyor
Akaryakıtta zam pompaya yansıdı, yeni zammın haberi geldi. Bu gece benzine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından cuma günü adeta zam bombardımanı var.
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Akaryakıtta tabela bir kez daha sürücülerin aleyhine değişiyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre cuma gününden geçerli motorine 3,90 TL, benzine 1 TL düzeyinde zam bekleniyor.
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi