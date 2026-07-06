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Halk TV Ekonomi Akaryakıta zamma saatler kaldı: 66 liranın üstüne çıkacak

Akaryakıta zamma saatler kaldı: 66 liranın üstüne çıkacak

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını bir kez daha vurdu. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam bekleniyor. Artışla birlikte üç büyük ilde fiyatlar 66 liranın üzerine çıkacak.

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Akaryakıta zamma saatler kaldı: 66 liranın üstüne çıkacak
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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülürken benzinde değişiklik beklenmiyor.

AKARYAKITA ZAMMA SAATLER KALDI

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak belirlenmeye devam ediyor. Beklenen artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yeniden yükselecek.

Akaryakıta zamma saatler kaldı: 66 liranın üstüne çıkacak - Resim : 1

Son yükselişin ardından motorine yapılması beklenen 1 lira 31 kuruşluk zamla birlikte pompada yeni fiyatlar uygulanacak.

66 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Buna göre motorinin litre fiyatının İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya, doğu illerinde ise 68,80 liraya çıkması bekleniyor.

Akaryakıta zamma saatler kaldı: 66 liranın üstüne çıkacak - Resim : 2

Güncel akaryakıt fiyatları:

Şehir / Bölge Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG (TL/LT)
İstanbul (Avrupa) 62,85 64,69 31,19
İstanbul (Anadolu) 62,66 64,50 30,59
Ankara 63,80 65,76 31,19
İzmir 64,04 66,03 30,99
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Benzin Motorin Zam
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