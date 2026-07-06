Akaryakıta zamma saatler kaldı: 66 liranın üstüne çıkacak

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülürken benzinde değişiklik beklenmiyor.

AKARYAKITA ZAMMA SAATLER KALDI

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak belirlenmeye devam ediyor. Beklenen artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yeniden yükselecek.

Son yükselişin ardından motorine yapılması beklenen 1 lira 31 kuruşluk zamla birlikte pompada yeni fiyatlar uygulanacak.

66 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Buna göre motorinin litre fiyatının İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya, doğu illerinde ise 68,80 liraya çıkması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları: