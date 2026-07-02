Akaryakıta zam geldi tabela değişti

ABD ile İran arasında artan gerilimin ardından küresel petrol piyasalarında yaşanan fiyat dalgalanmaları, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı.

Benzinin litre fiyatına 2 lira 19 kuruş zam uygulanırken, eşel mobil sisteminin devrede olması nedeniyle 55 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıdı.

Zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.77 TL

Motorin litre fiyatı: 64.61 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.59 TL

Motorin litre fiyatı: 64.43 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.72 TL

Motorin litre fiyatı: 65.68 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.98 TL

Motorin litre fiyatı: 65.96 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN SÜREKLİ DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının sık sık artıp azalmasının nedeni, hem küresel hem de yerel birçok değişkenin aynı anda etkili olmasıdır. İşte temel sebepler:

Türkiye petrolü büyük ölçüde ithal ediyor. Dünya piyasalarında belirlenen Brent petrol fiyatı yükseldiğinde rafineri maliyetleri artıyor ve bu durum pompa fiyatlarına yansıyor. Küresel arz-talep dengesi, üretici ülkelerin kararları ve jeopolitik gelişmeler fiyatları oynak hale getiriyor.

DÖVİZ KURU (DOLAR/TL)

Petrol ithalatı dolar üzerinden yapıldığı için, dolar/TL kurundaki artış akaryakıt maliyetini yükseltiyor. Kur düştüğünde ise teorik olarak fiyatlarda gevşeme görülebiliyor.

VERGİ DÜZENLEMELERİ (ÖTV ve KDV)

Akaryakıt fiyatının önemli bir kısmı vergilerden oluşur. ÖTV’de yapılan artışlar ya da maktu vergi güncellemeleri doğrudan litre fiyatına yansır.

KÜRESEL KRİZLER VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Savaşlar, ambargolar, üretim kısıntıları ve enerji koridorlarındaki riskler petrol fiyatlarında ani sıçramalara neden olabilir.