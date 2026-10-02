Akaryakıta önce dev zam geldi sonra 2 liralık indirim!

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 4,65 lira zam yapıldı. Dün yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla 1,45 lira zam yapılan LPG'ye, bu kez rafineri kaynaklı olarak 4,65 lira daha zam geldi.

Gerçekleştirilen bu son artışların ardından LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

LPG'deki rekor artışın ardından motorine yönelik indirim haberi geldi. Buna göre, motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 2 lira 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

LPG'DE ÖTV ARTIŞI UYGULAMASI

LPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı, 1 Ekim'den itibaren sistem öncesindeki seviyeye yükseltilerek 11,3830 lira olarak belirlendi.

Gerçekleştirilen bu düzenlemeyle LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1,48 lira zam gelmişti.

BENZİNE REKOR ZAM

Öte yandan, benzinde eşel mobil sistemi öncesindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasına geçilmesiyle normal şartlarda fiyatların 12,47 lira artması bekleniyordu. Ancak, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) kademeli olarak yükseltilmesiyle benzin fiyatlarına tek seferde 12 lira 47 kuruşluk dev bir zam gelmesinin önüne geçilmiş oldu.