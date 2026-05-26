Akaryakıta indirim geliyor! Vergi kesilmezse 3 liranın üzerinde olacak

Ortadoğu'da süren savaş, başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarını sarsarken, akaryakıt tabelesı da gelişmelere göre belirleniyor.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Tansiyonun yüksek olduğu son haftalarda petrol fiyatları zirveyi zorluyordu. Ancak Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimalini de içeren barış ihtimali son bir kaç günde piyasaları yumuşattı.

Petrol fiyatları da bu ılımlı havanın etkisine girdi. Gerileyen petrol fiyatları sonrası akaryakıtda tabelanın değişmesi bekleniyor.

İNDİRİM GELİYOR GELMESİNE DE...

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre benzine, 3,27 TL indirim bekleniyor. Ancak Aydilek "Eşel mobil kesintisi yapılırsa pompaya sadece 82 kuruş indirim yansıyacak." diyerek bu indirimin büyük kısmının vergiye gidebileceği uyarısında bulundu.