'Akaryakıta indirim' geliyor diye sevinmeyin: Onu da kesecekler
Ortadoğu'da tarafların el sıkışması ile akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Petrolde yaşanan sert düşüşün pompaya ne zaman ve ne şekilde yansıyacağı konuşulurken, sektörde devlete ödenecek vergi miktarı telaffuz edilmeye başlandı.
Ortadoğu'da 28 Şubat başlayan savaş küresel piyasaları aylardır sarsarken anlaşma haberi nefes aldırdı.
Henüz anlaşma imzalanmadı ancak karşılıklı açıklamalar ve anlaşmanın imzalanacağı tarihin belli olması, artık barış sağlandığı şeklinde değerlendiriliyor.
Barış haberi petrol fiyatlarını sert bir şekilde aşağı çekerken, gözler savaş dönemi coşan akaryakıt fiyatlarında indirime çevrildi.
İndirim haberini bekleyenler şimdilik umduklarını bulamayabilirler.
BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİNDE DEVASA KESİNTİ
Gazeteci Olcay Aydilek "Petrolde düşüşün kademeli olarak devam edeceği beklentisi, akaryakıta peş peşe indirim olasılığını güçlendirdi." diyerek sektörde konuşulanları aktardı.
Aydilek şunları kaydetti:
"Sektör temsilcileri, eşel mobil sistemi uyarınca öncelikle devletin ÖTV kesintisi yapacağını belirterek, 'Benzinde 8,38, motorinde 11,90 TL kesinti yapılacak' dedi."