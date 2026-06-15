Halk TV Ekonomi 'Akaryakıta indirim' geliyor diye sevinmeyin: Onu da kesecekler

'Akaryakıta indirim' geliyor diye sevinmeyin: Onu da kesecekler Ortadoğu'da tarafların el sıkışması ile akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Petrolde yaşanan sert düşüşün pompaya ne zaman ve ne şekilde yansıyacağı konuşulurken, sektörde devlete ödenecek vergi miktarı telaffuz edilmeye başlandı.