Akaryakıta indirim geldi ama çoğu gitti!

Ortadoğu'daki sıcak çatışma ikliminin ABD ve İran arasındaki siyasi manevralarla bir anlığına durulması petrolü düşürürken, indirim haberini de beraberinde getirdi.

İNDİRİMİN ÇOĞU VERGİYE GİTTİ

Motorine bu gece geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Ancak indirim normalde 3 liraya yakındı.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, bu gece yarısından geçerli motorine yaklaşık 3 TL indirim beklendiğini anımsatarak, "Devlet, ÖTV kesintisi yaptı ve 1,34 TL de indirim gerçekleşti" dedi.

ZAM ÜSTÜNE ZAM GELMİŞTİ!

Akaryakıtta geride bıraktığımız 2 haftada üst üste zamlar gelmişti. En son 25 Temmuz tarihinde motorinin litre satış fiyatına 4,18 liralık dev bir zam yansımıştı.

Yansıtılan bu son artışın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 lira seviyesine kadar çıktı.

TEMMUZ AYINDA TOPLAM 14 LİRALIK YÜKSELİŞ

Son zamla beraber motorin fiyatlarında temmuz ayının başından bu yana gerçekleşen toplam fiyat artışı yaklaşık 14 lirayı buldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR

İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.05 TL

Motorin litre fiyatı: 78.52 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL



İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.90 TL

Motorin litre fiyatı: 78.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.01 TL

Motorin litre fiyatı: 79.63 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL



İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.29 TL

Motorin litre fiyatı: 79.90 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL