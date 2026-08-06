Akaryakıta indirim bir türlü gelemiyor! Haberi geldi kendisi yok

Ortadoğu'da tansiyonun düşmesi akaryakıt fiyatlarına yaradı. Gerilim hattında anlaşma ihtimali çatışmaları büyük ölçüde durdurunca petrol fiyatlarında büyük gerileme yaşandı.

İNDİRİM KASAYA ENFLASYON MİLYONLARA KALIYOR

Benzine, bu geceden geçerli 4,35 TL indirim göründü. Ancak Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre bu indirimin tamamının ÖTV için kesilmesi, pompa fiyatlarının değişmemesi bekleniyor.

Dün gece yarısı da motorine 3,97 TL indirim bekleniyordu. Ancak indirimin hepsi ÖTV'ye gitti.

Vergi kesintisi sadece bununla da sınırlı değil, önceki gece de motorine 6 lira 37 kuruş indirim beklenirken, 5,32 TL'lik tutarın ÖTV'ye gitmesi ile indirim miktarı 1,05 TL olarak çok küçük kaldı.

HAKAN KARA 'UMARIM FARKINDAYIZ' DİYE UYARMIŞTI

Ortadoğu gerilimi öncesi 60 liranın altında olan motorin fiyatları aylardır 80 lira civarında seyrediyor.

Aylardır büyük zamlar altında ezilen sürücüler doğrudan etkilenirken, dolaylı zamlar da milyonların belini büküyor.

Bu durum ise enflasyonu yukarı yönlü etkiliyor. Ekonomi yönetimi de aylardır enerji, akaryakıt, petrol fiyatlarını gerekçe olarak sunuyor.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara ise indirim kesintisi ile ilgili daha dün şu uyarıda bulunmuştu:

"Bugün motorinde 6 lira indirim imkanı oluşmuştu. Ancak ÖTV artırılarak sadece 1 lira 5 kuruş indirim yapıldı. Bütçe için iyi, enflasyon için kötü haber. Bu tür kararların enflasyonun ve faizlerin yukarıda asılı kalmasına katkıda bulunduğunun umarım farkındayızdır."