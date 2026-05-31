Akaryakıta çifte indirim: Bu gece gelmesi bekleniyor

İran-ABD/İsrail savaşının başlamasının ardından yükselen petrol fiyatları nedeniyle akaryakıta peş peşe zamlar gelmiş, özellikle motorin fiyatları tarihi seviyelere yaklaşmıştı. Ancak bölgede tansiyonun düşmesi ve küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, pompaya indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

ÇİFTE İNDİRİM BU GECE BEKLENİYOR

İktidara yakın Türkiye gazetesinde sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre, Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 7 lira 25 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor.

BİR AYDIR İLK DEFA 100 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

ABD-İran ateşkes süreciyle petrol fiyatları 22 Nisan'dan bu yana ilk kez 99 dolara gerilemişti. Sektörde bu gerileme ile akaryakıt indiriminin gelmesine kesin gözü ile bakılıyordu.