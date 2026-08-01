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Halk TV Ekonomi Akaryakıta 2 liranın üzerinde zam geliyor

Akaryakıta 2 liranın üzerinde zam geliyor

31 Temmuz'da motorine yapılan 3 lira 71 kuruşluk dev zammın ardından, otogaza 2,50 TL'lik yeni zam bekleniyor.

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Akaryakıta 2 liranın üzerinde zam geliyor

Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki ivmelenme, akaryakıt tabelalarındaki rakamları tırmandırmayı sürdürüyor. 31 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatına yansıyan 3 lira 71 kuruşluk zammın ardından, fiyatlamalarda yeni bir eşik aşıldı.

MOTORİN 80 LİRA EŞİĞİNİ GEÇTİ

Akaryakıta 2 liranın üzerinde zam geliyor - Resim : 1

Gece yarısı pompaya yansıyan bu yüksek oranlı artışla birlikte, üç büyükşehirde motorin fiyatları 80 lira sınırını geride bıraktı. Gerçekleşen güncellemelerin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 80,97 TL, Ankara’da 82,09 TL ve İzmir’de 82,37 TL seviyelerine ulaştı. Söz konusu dönemde benzin fiyatlarında ise 10 kuruşluk sınırlı bir artış kaydedildi.

OTOGAZA 2,50 TL ZAM BEKLENTİSİ

Motorin grubuna yapılan artışın hemen sonrasında, piyasanın dikkati benzin ve LPG fiyatlarına odaklandı. Sektör kaynaklarından edinilen güncel bilgilere göre, sıradaki fiyat artışının otogaz grubuna yapılması öngörülüyor.

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Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede otogaz fiyatlarında yeni bir artış yaşanacağını kamuoyuna duyurdu. Elde edilen son verilere göre, LPG/otogazın depo çıkış fiyatlarına litre başına 2 lira 50 kuruşluk bir zam uygulanması planlanıyor. Beklenen bu zammın, pazartesi gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara yansıması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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