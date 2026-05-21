Akaryakıt ve LPG için vergi düzenlemesi

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler koordinasyonunda hazırlanan ve yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması planlanan torba yasa teklifinde; akaryakıt sektöründen araç satışlarına, Basın İlan Kurumu'ndan Emniyet okullarına kadar birçok kritik alanda yeni düzenlemeler yer alıyor.

AKARYAKIT VE LPG'DE VERGİYE SIKI TAKİP

Kanun teklifinin en dikkat çekici ve ekonomik ağırlıklı bölümünü, akaryakıt ve LPG piyasasına yönelik adımlar oluşturuyor. Hükümet, bu düzenlemeyle birlikte enerji sektöründe vergi kayıplarının tamamen önüne geçmeyi hedefliyor:

Tahsilat Güvencesi: Akaryakıt, LPG ve benzeri sıvı/gaz yakıt piyasalarında vergilerin daha güvenli bir şekilde tahsil edilmesi için yasal altyapı güçlendirilecek.

Denetim Bariyere Kavuşacak: Sektördeki haksız kazanç, fatura suistimalleri ve kayıt dışı ticaretin engellenmesi amacıyla vergi tahsilat güvenliğini artıracak yeni mekanizmalar devreye alınacak.

BASIN İLAN KURUMU İÇİN AYM AYARI

Teklifte, medya sektörünü ve internet haberciliğini ilgilendiren hukuki düzenlemeler de bulunuyor. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) daha önce verdiği bazı iptal kararları doğrultusunda, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’da zorunlu değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda; resmi ilan alan gazeteler, dergiler ve internet haber sitelerine ilişkin bazı hükümler ile basın yayın ilkelerine yönelik maddeler yasal çerçevede yeniden ele alınarak düzenlenecek.

ARAÇ SATIŞLARINDA SÜRE UZATIMI VE EMNİYET OKULLARI

Torba yasa teklifinde öne çıkan diğer iki başlık ise araç ticareti ve emniyet teşkilatına yönelik oldu:

Toplu Araç Satışları: Otomotiv sektörünü rahatlatmak amacıyla, toplu araç satış işlemlerine ilişkin tescil ve kayıt sürelerinin uzatılmasına yönelik yeni maddeler teklife dahil edildi.

Polis Okullarına Yeni Şartlar: Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı polis meslek yüksekokulları ve eğitim kurumlarına girişte adaylara uygulanacak sağlık şartları ve kriterleri sil baştan yeniden düzenlenecek.

Meclis başkanlığına sunulmasının ardından komisyon süreçleri başlayacak olan kanun teklifinin, önümüzdeki günlerde genel kurulda yasalaşması bekleniyor.