Akaryakıt fiyatı cep yakınca vatandaş kampanya kovalamaya başladı! Her bayide farklı oran

Petrol fiyatlarının varil başına 103 dolara yaklaşmasıyla akaryakıt zamları yüzde 65'i aştı.

Zamlar cep yakınca yüksek enflasyon ortamında sürücüler, bankaların ekim ayı boyunca sunduğu ve indirim oranı yüzde 9'a bile varmayan kampanyaları takip ediyor.

Petrol fiyatlarında bu yıl yaşanan yükseliş, tüketicilerin akaryakıt faturasının da kabarmasını beraberinde getirdi. 2025 yılını 61 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, 9 Ekim itibarıyla 103 dolara yakın seyrediyor. Böylece fiyatlarda yaşanan artış yüzde 69’a yaklaşmış durumda.

Akaryakıt fiyatlarına bakıldığında bu yıl İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı (8 Ekim itibarıyla) 53,05 Türk lirasından 84,75 Türk lirasına ve motorinin litresi de 54,37 Türk lirasından 90,19 Türk lirasına yükseldi.

Fiyatlardaki artış motorinde yüzde 65 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

KART KAMPANYALARI

Tüketiciler yükselen ulaşım faturalarını düşürmek için arayışa girerken; bankaların da akaryakıt sektöründe çeşitli puan ve indirim kampanyaları dikkat çekiyor.

Türkiye gazetesinin derlediğine göre ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel kampanyalar şöyle sıralanıyor:

Paraf Kart: Tüm istasyonlarda geçerli olmak üzere 3 defa 1.500 Türk lirası harcamaya 400 Türk lirası ParafPara veriyor. İndirim oranı yüzde 8,89'a denk geliyor.

Denizbank Bonus Kart: Tüm istasyonlarda geçerli olmak üzere 3 defa 2.000 Türk lirası harcamaya, üçüncü alışverişte 500 Türk lirası indirim uyguluyor. Bu kampanyanın indirim oranı yüzde 8,33'e denk geliyor.

Maximum Kart: Shell istasyonlarında geçerli olmak üzere 4 defa 1.500 Türk lirası harcamaya 500 Türk lirası puan veriyor. Bu kampanyanın indirim oranı yüzde 8,33 olarak gerçekleşiyor.

TEB Bonus Kart: Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli olmak üzere 4 defa 1.600 Türk lirası harcamaya 500 Türk lirası indirim kampanyası uyguluyor. Bu kampanya 5'inci defa yapılan alışverişte devreye giriyor.

Bankkart (Ziraat Bankası): TotalEnergies istasyonlarında geçerli olmak üzere 4 defa 1.650 Türk lirası harcamaya 500 Türk lirası puan veriyor. 5'inci yakıt alımında devreye giren bu puan, yüzde 7,58'lik bir indirime denk geliyor.

Axess: Opet istasyonlarında geçerli olmak üzere 4 defa 1.500 Türk lirası harcamaya 450 Türk lirası puan sunuyor. Bu kampanyanın indirim oranı yüzde 7,50'yi buluyor.

Garanti Bonus: Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli olmak üzere 4 defa 1.600 Türk lirası harcamaya 450 Türk lirası puan veriyor. Bu kampanyanın da indirim oranı yüzde 7,03 oluyor.